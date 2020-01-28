5G: Новая политика UK - шаг в правильном направлении. Мнение Strand Consult

MForum.ru

5G: Новая политика UK - шаг в правильном направлении. Мнение Strand Consult

28.01.2020, MForum.ru

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Сегодня правительство Объединенного Королевство приняло долгожданное решение в отношении использования китайского оборудования в британских мобильных сетях. Решение касается использования оборудования Huawei, но также нет сомнений, что принятый в мае 2018 года полный запрет на использование в UK оборудования ZTE сохранится.

Huawei, согласно принятому сегодня решению, классифицируется, как поставщик с высоким уровнем рисков. Из-за этого решения Huawei запрещается применять в составе ядра сети, а также в транспортных сетях операторов мобильной связи страны. Такое решение демонстрирует, что в Объединенном Королевстве признают риски использования оборудования, произведенного и поставляемого организациями, связанными с правительством Китая.

В радиосети оборудование Huawei можно будет использовать, но его доля не должна будет превышать 35% от активного оборудования. Тем самым, ограничиваются потенциальные объемы продаж, которые вендор сможет осуществить в Объединенном королевстве. Таким образом, британские операторы должны будут приоритезировать использование решений, произведенных на Западе для остальной части сети, будь то оборудование Ericsson или Nokia. Цель политики, насколько об этом можно судить, ограничить объемы закупок оборудования у китайских компаний, хотя напрямую об этом никто и не говорит.

Кроме того, использование оборудования Huawei будет строго запрещено в чувствительных географических районах Объединенного Королевства, выбранных по соображениям национальной безопасности. Этот подход уже отработан во Франции, где нельзя строить сети с использованием Huawei в Тулузе из-за того, что там располагаются предприятия Airbus и европейская аэрокосмическая промышленность. Аналогичный подход актуален и для Бреста, где размещаются французские атомные подлодки.

В целом новая политика Объединенного Королевства дает четкий сигнал другим странам Европы о том, что использование китайского телеком оборудования представляет угрозу безопасности и должно быть, как минимум, ограничено.

Американцы, как известно, запрещают своим военным закупать решения Huawei и ZTE, независимо от местоположения. Кроме того, в FCC запретили закупки оборудования этих китайских компаний с использованием субсидий этого организации.

В США также запрещают американским компаниям вести бизнес с Huawei, если он касается "чувствительных" технологий. В итоге, если посмотреть на закупки решений 5G в США, это закупки у Nokia, Ericsson и Samsung.

Новая политика Объединенного Королевства - это шаг в правильном направлении, она подчеркивает необходимость более внимательного отношения к технологическим решениям, предлагаемым компаниями которыми владеет или с которыми аффилировано правительство Китая. Риски безопасности не являются иллюзорными, а сети могут быть легко уязвимыми. Соответствующие проверки должны распространяться не только на сетевое оборудование, но и на другие продукты и услуги, поскольку многие системы могут быть скомпрометированы устройствами, подключенными к сетям или программным обеспечением.

В Strand Consult ожидают, что стандарты безопасности, которые сейчас применяются к сетям общественной безопасности, распространят и на коммерческие сети связи. Безусловно, кто-то из операторов начнет утверждать, что это чрезмерные меры, которые удорожат сети и оказываемые услуги. Насколько дорогой может быть такая замена в Strand Consult обсуждают в отчете: ”The real cost to rip and replace Chinese equipment from telecom networks.”

В частности, должны быть заменены решения 2G / 3G и 4G, работающие на сетях. Huawei - далеко не единственный поставщик, есть конкурентные альтернативы. Применительно к 5G важен не только выбор поставщика, но и политика развертывания сети. Мнение о том, что Huawei необходим для 5G это в значительной степени миф, достаточно посмотреть на США, где 5G успешно развивается без участия этой компании.

Исторический опыт показывает, что всегда есть вендоры, желающие провести своп (замену) оборудования конкурента.

Правительство Объединенного Королевства во главе с Борисом Джонсоном может значительно улучшить перспективы развития 5G в Объединенном Королевстве, где из-за сложившейся практики, строительство мобильной инфраструктуры дорого и сложно. Анализ Strand Consult показывает, что сроки и затраты, связанные с получением разрешений и арендой земли для опор сайтов мобильной связи на сегодня завышены. Операторы уже много лет пытаются изменить эту ситуацию, но пока что добились весьма ограниченного успеха.

Между тем, есть и другой опыт, в Дании, с участием Strand Consult, удалось повысить прозрачность ситуации, чтобы власти получали информацию, необходимую для принятия грамотной политики. В результате удалось снизить суммарные расходы на аренду площадок более, чем на 20%, что удешевило и упростило для операторов модернизацию сетей и внедрение новых технологий. Подробнее эта тема рассматривается в работе: ”How to deploy 5G: Best practices for infrastructure, regulation and business models.”

Вывод:

В Huawei, вероятно, заявят, что решение, принятое в Объединенном Королевстве, не повредит перспективам бизнеса компании. Это будет, в значительной степени, попыткой "сохранить лицо". Очевидно, что в отношении Huawei будет действовать значимые ограничения, в частности, компания не сможет наращивать свою долю рынка выше заданного барьера. Отсутствие подвижек в отношении решений ZTE также демонстрирует сигнал - китайское телеком-оборудование не должно использоваться в ядре сети. Более того, даже в отношении RAN, как видим, вводятся ограничения.

Также по теме: Ситуация с 5G в мире и в отдельных странах

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теги: телеком 5G пятое поколение Huawei проблемы запрет Объединенное Королевство Великобритания

© Алексей Бойко, MForum.ru

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