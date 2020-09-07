Геополитика: Операторам США придется заплатить за отказ от решений Huawei и ZTE порядка $1.8 млрд

MForum.ru
07.09.2020,
В FCC составили список операторов, которые используют какое-либо инфраструктурное оборудование или услуги Huawei или ZTE в своих сетях.
По оценкам операторов удаление и замена всех этих решений на решения других поставщиков обойдутся им в $1.837 млрд. Правительство готово возместить ряду компаний затраты на замену, суммарная оценка таких возмещений пока что оценивается суммой в $1.618 млрд. Возможно список еще будет пополняться, в том числе и операторами, которые смогут рассчитывать на возмещение их расходов государством.
Глава FCC уже проинформировал Конгресс США о необходимости обеспечить достаточный уровень финансирования для замены оборудования и услуг, ссылаясь на необходимость обеспечения национальной безопасности.
Источник: telecompaper.com
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теги: геополитика США замена оборудования Китай Huawei ZTE конфликты проблемы
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