Телеком: Turkcell будет строить 5G на базе облачного решения Huawei

21.02.2019, MForum.ru

Бесстрашные турки из Turkcell, наплевав на недовольство США, объявили о том, что будут строить 5G полностью основанный на облачных решениях Huawei. В частности, будет развернута "глобальная облачная сеть EPC" с облачной программной архитектурой, технология разделения "плоскости пользователя и плоскости управления" CUPS, а также технология A/B сплит-тестирования. Пресс-релиз Huawei

Не получается в Европе бойкот китайского продавить.

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Как и почему в ряде стран Huawei отлучают от 5G

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теги: тренды Huawei пятое поколение Turkcell Турция