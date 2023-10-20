Частоты: Частоты для 5G - «китайским путем»

20.10.2023, MForum.ru

Региональное содружество в области связи (РСС), в которое входят Россия, Украина, ряд стран постсоветского пространства, Болгария, Монголия, Словения, Афганистан - удивительный набор стран) обратилось в Международный союз электросвязи (МСЭ) с предложением внести изменения в мировой регламент электросвязи, в частности, предложить использовать для развития 5G частоты 6425-7125 МГц. Обсуждать это предложение будет Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) в ноябре-декабре 2023 года в Дубае. И, вполне вероятно, не станет возражать. Об этом сегодня рассказывают Ведомости.

Кроме РСС, этот диапазон под 5G намерен использовать и Китай, что, конечно, не совпадение - в Китае мы и будем закупать если не готовое оборудование то компоненты для него и оборудование для производства. Есть поддержка и со стороны ряда европейских стран, арабских стран и стран Африки. В США и странах Южной Америки этот диапазон намерены использовать под WiFi 6 в нелицензируемом варианте. В Великобритании и в Германии задумываются о совместном использовании диапазона как для WiFi 6, так и для 5G.

5G - во многом превосходит WiFi 6, за исключением одной существенной детали. Для использования WiFi 6 достаточно купить оборудование и дальнейшее использование этого диапазона не требует дополнительных расходов. Использование 5G, по крайней мере, пока лицензии на использование этих частот принадлежат исключительно операторам, подразумевает необходимость оплаты за пользование частотами в том или ином виде - с абонентской платой, пакетов или pay-as-you-go.

Все бы ничего, если бы у нас был доступен куда более подходящий для развития 5G диапазон 3.4-3.8 ГГц, используемый в большинстве стран мира. Но он-то как раз к использованию для 5G в России не разрешен властями. Использовать для развития массового 5G диапазон 6425-7125 ГГц - намного затратнее, чем диапазон 3.4-3.8 ГГц. Возможно, в 1.5 раза или более. И если для условий indoor, стадионов и т.п. диапазон 6425-7125 в перспективе использовать вполне уместно, как и для центра крупного города, то для формирования покрытия в регионах он пока что представляется далеко не оптимальным. Этот диапазон на сегодня можно рассматривать разве что как вспомогательный, дополнительный, но только не в качестве основного, в котором стоит строить сети 5G массово. Это, кстати, относится и к диапазону 4.8 - 4.99 ГГц.

Для диапазона 6425-7125 ГГц пока что нет оборудования инфраструктуры - базовых станций. Впрочем, это вряд ли является существенной проблемой, их в Китае разработают. Нет и абонентского оборудования под данный диапазон, включая радиомодемы. Их разработкой еще только придется заниматься таким компаниям, как тайваньская MediaTek или, возможно, Huawei. Протянется еще одна ниточка, «пришивающая» Россию к Китаю.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: частоты "пятое поколение"

--