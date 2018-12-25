Телеком: Оборудование Huawei уберут из ядра сети экстренной связи UK

25.12.2018, MForum.ru

Атака на Huawei, инициированная американцами, понемногу находит поддержку в союзных странах в Европе.

Телекоммуникационное оборудование Huawei Technologies Co. будет удалено из ядра сети, которую используют в UK полиция и другие службы быстрого реагирования.

Сеть была создана компанией BT Group Plc и обошлась в $3 млрд. Оборудование ядра сети приобрел у Huawei и задействовал британский оператор мобильной связи EE. В 2016 году BT купила EE, и сейчас намерена заменить китайское оборудование на решение другого вендора в сети, предназначенной для служб экстренной помощи. При этом решения Huawei будут по-прежнему использоваться в сети общего пользования, предназначенной для гражданских.

В BT заявляют, что процесс замены китайского оборудования начался, и что этого требует корпоративная политика BT, не позволяющая использовать оборудование китайских поставщиков для формирования ядра сети.

Как известно, сейчас Huawei попала в прицел многих правительств в разных странах. В частности, активно высказываются опасения, что закупленное у этой компании оборудование может позволять китайцам заниматься разведывательной деятельностью.

Компания Huawei не устает отрицать какие-либо связи с политическим руководством Китая и подозрения в шпионаже в пользу китайского государства. Несмотря на это, Huawei оказалась вовлечена в торговую войну США и Китая. Официоз США пытается не допустить эту китайскую компанию к запускам сетей 5G в США и в союзных государствах. Австралия, Новая Зеландия и Япония последовали за США, выставив запреты на использование оборудования Huawei. В UK, Германии и Франции пока что идут дискуссии на тему возможности аналогичных запретов.

Полная замена решения Huawei для ядра сети займет до четырех лет, причем затраты на замену придется взять на себя компании BT. Столь значительный срок на модернизацию сети, как ожидается, позволит провести столь серьезную замену без аварий или прекращения обслуживания клиентов.

В Huawei заявили, что работают с BT уже 15 лет, и что в BT всегда старалась использовать оборудование различных поставщиков для формирования различных слоев сети. В BT отметили, что несмотря на данное решение, китайская компания останется одним из важнейших поставщиков решений.

Источник: bloomberg.com

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