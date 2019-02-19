Телеком: Британские спецслужбы готовы нивелировать угрозы использования решений Huawei

19.02.2019, MForum.ru

Британские спецслужбы в лице NCSC, похоже, пришли к выводу, что любой потенциальный риск для национальной безопасности, связанный с использованием решений Huawei 5G, можно нивелировать. Пока что этот вывод еще не представлен официально. Но если это произойдет, то британцы по-сути торпедируют американскую инициативу изгнания Huawei и других китайских компаний из телеком-сетей страны. Более того, это окажет самое существенное влияние на позиции других европейских стран, которые и без того сильно колеблются - поддерживать ли им инициативу США.

Между тем, даже признание, что с рисками можно работать, оставляет вопрос - а зачем вообще брать на себя риски, связанные с использованием китайских решений, если есть альтернативные поставщики. И если есть жесткая позиция союзников (США)?

В общем, теперь все зависит от решения правительства Объединенного королевства, которое либо послушает самоуверенные заявления NCSC, либо решит поддержать позицию США. Ориентировочный срок, когда можно ожидать решения - ближайшие месяцы. Источник: telecoms.com.

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теги: пятое поколение Объединенное Королевство Huawei