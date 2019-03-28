Телеком: В Объединенном Королевстве поставили под вопрос способность Huawei решить проблемы с безопасностью

MForum.ru

Телеком: В Объединенном Королевстве поставили под вопрос способность Huawei решить проблемы с безопасностью

28.03.2019, MForum.ru

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Надзорный совет, ответственный за снижение рисков, связанных с использованием продуктов Huawei, выпустил новый отчет, авторы которого задаются вопросом, - является ли использование оборудования этого поставщика лучшей идеей.

Центр оценки кибербезопасности решений Huawei (HCSEC) выпустил заключение по итогам ежегодного аудита, который призван давать оперативную оценку целесообразности использования решений Huawei в телеком инфраструктуре Объединенного Королевства. В прошлом уже бывало, что Центр выявлял проблемы с оборудованием, но Huawei всегда была оперативна и уступчива при решении этих проблем.

На этот раз HCSEC заявляет, что Huawei не решает основные проблемы, которые отмечались в последнем отчете, что ставит под вопрос под сомнение целесообразность использования оборудования Huawei при построении инфраструктуры Объединенного Королевства. С другой стороны, HCSEC перестала призывать к запрету на оборудование, но если Huawei не решит проблемы и быстро, то рекомендации могут стать гораздо более строгими.

“В настоящее время Надзорный Совет не видит ничего, что могло бы дать ему уверенность в способности Huawei успешно завершить элементы программы преобразований, которые компания предложила как средство устранения этих основополагающих дефектов”, - говорится в отчете. “Совету потребуются надежные доказательства улучшения инжиниринга софта и качества решений в области кибербезопасности, проверенные HCSEC и NCSC”.

В прошлогодних отчетах центра было отмечено несколько проблем с ПО, существование которых было доведено до сведения Huawei. В новом докладе HCSEC демонстрирует разочарование в связи с тем, что не были решены ранее отмеченные проблемы, что заставляет сомневаться, сможет ли Huawei исправить более масштабные проблемы, которые могут быть выявлены в будущем. Впервые HCSEC сомневается, годится ли Huawei в поставщики оборудования для рынка Объединенного Королевства.

Для Huawei эта ситуация должна стать “тревожным звоночком”. Европа оставалась понимающей и терпимой к Huawei несколько последних месяцев, особенно учитывая немалый прессинг со стороны США, но может так случится, что баланс мнений неожиданно поколеблется.

Отчет появился в критический для Huawei момент, когда Huawei остро нуждается в том, чтобы демонстрировать образцовое поведение. Учитывая деятельность Еврокомиссии по внедрению новых механизмов безопасности для того, чтобы снизить риски при построении сетей 5G, каждому государству, входящему в ЕС придется проводить обширный аудит в области безопасности. Если Объединенное Королевство поднимет “красный флаг” в отношении ПО Huawei, то остальным 27 странам придется чуть ли не под микроскопом изучать все потенциальные угрозы безопасности, и тогда, скорее всего, будут найдены даже незначительные трещинки и шероховатости.

В ближайшие два месяца, все государства - члены Европейского союза представят доклады, в которых будут определены любые риски, связанные с инфраструктурой связи. Эти отчеты могут затем стать основой для запрета тех или иных товаров, услуг и даже поставщиков. На этом фоне выход отчета HCSEC это не лучший старт для Huawei. Источник: telecoms.com.

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теги: телеком huawei проблемы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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