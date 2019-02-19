Телеком: Роберт Хэнниген считает конфликт вокруг Huawei геополитической игрой

19.02.2019, MForum.ru

Роберт Хэнниген это бывший директор Центра правительственной связи Великобритании (2014-2017), сейчас г-н Хэнниген работает старшим научным сотрудником в Белфер-центре Гарвардского университета и негативно отзывается о планах отказа от сотрудничества с китайскими технологическими компаниями. Мнение г-на Хэннигена любезно предоставила пресс-служба компании Huawei.

Вкратце суть его заявлений сводится к тому, что идет сложная геополитическая игра США и Китая. И она, конечно, не имеет отношения к телефонии или “киберугрозам”, что справедливо.

В Объединенном королевстве несколько лет подряд действовала организация, которая занималась оценкой присутствия Huawei в британском секторе связи. Нигде в Европе исследований такой глубины и масштабов не проводилось. Центр правительственной связи Великобритании изучил собранные оценки, и сформулировал ряд вопросов (претензий, пожеланий), которые в Huawei пообещали устранить за несколько лет. При этом, по мнению Хэннигана, Центр не нашел доказательств злонамеренной киберактивности китайских властей при содействии Huawei. Что неудивительно в мирное время.

В итоге автор призывает действовать объективно:

“Те, кто сначала с радостью принимал капиталовложения из Китая, а сейчас спасается бегством от китайских компаний, ведут себя так, будто только сейчас узнали о том, что Китаем правит коммунистическая партия, которая при желании может вмешаться в любой сектор частного бизнеса в стране.”

Между тем, с учетом этого, доступ Huawei к ядру британский сетей, по данным автора, был ограничен при строительстве сетей 3G/4G. Вывод автора - вместо полного отказа от продуктов Huawei, стоит предпринять такие же “разумные ограничения” в использовании зарубежных технологий и при строительстве сетей 5G, например, задействовать одновременно решения разных вендоров. Читать целиком.

Проблема в том, что автор сосредоточен на возражениях, связанных с “кибербезопасностью”, и не видит леса за деревьями. Он забывает, что любой доллар или фунт, выплаченный Китаю, укрепляет экономику этой страны, ее военную мощь и экспансионистский потенциал. Кроме того, не стоит забывать о том, что если сети 3G/4G были про “позвонить” и “погуглить”, то сети 5G будут выполнять роль нервной системы экономики и производства страны. Можно ли доверять такую сеть технологиям страны, не являющейся союзной?

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теги: пятое поколение Объединенное Королевство Huawei