Телеком: ОС Hongmeng - не попытка заменить Android. Забудьте о Hongmeng

MForum.ru
19.07.2019,
Кому-то хочется видеть в лице китайских технологических компаний "фронду", направленную против лидирующих во многих направлениях технологий США. Возможно когда-то так и будет. Но пока что прагматичным китайцам не выгодно жесткое размежевание и противостояние с американскими вендорами. Особенно по части микроэлектроники и ПО.
В последние недели можно было часто читать о том, что зарегистрированная под названием Hongmeng система может стать заменой Android Google на смартфонах компании Huawei. И о том. что эта система, дескать, столь быстра и хороша, что, минимум, Китай, а постепенно и весь мир пересядут на новый софт и забудут о господстве Android и IOS.
В Huawei, между тем, ажиотажу в связи с HongMeng вовсе не обрадовались. Старший вице-президент Huawei заявила вчера в Брюсселе, что, во-первых, Hongmeng не предназначен для смартфонов, и что, во-вторых, Huawei планирует и далее использовать в своих смартфонах Android. Об этом сообщило китайское новостное агентство Синьхуа.
Это уже второе высказывание на ту же тему. Неделей ранее председатель Лян Хуа дал комментарий для TechNode, отметив, что в Huawei еще не решили, можно ли положить ОС Hongmeng в основу операционной системы для смартфонов.
В Huawei теперь позиционируют Hongmeng, как операционную систему для промышленного использования, в частности, для применения в устройствах IoT.
Можно предположить, что позиция китайской компании изменилась после того, как из США ей дали ощутить на себе силу американских санкций. В июне вице-президент Huawei Эндрю Вильямсон рассказывал агентству Reuters о том, что Huawei находится в процессе запуска потенциальной замены Android, и о том, что система будет готова спустя несколько месяцев после того, как компании запретят использовать Android в своих аппаратах. Но даже он говорил также о том, что в Huawei очень рады быть частью семейства Android. По материалам The Verge.
В общем, ситуация выглядит так: "посчитали, прослезились". Безусловно, если из каких-то соображений в США продолжат загонять Huawei в угол, китайская компания может попробовать реанимировать идею собственной ОС для мобильных устройств. Но если давление будет снято в результате успешного завершения "силовых переговоров" США и Китая, или если оно останется на текущем уровне, когда у Huawei остаются возможности по эксплуатации ОС и экосистемы Android, китайский вендор вряд ли захочет дразнить американских гусей выводом на рынок собственной ОС для смартфонов. Даже если таковая и будет разработана в недрах компании.
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теги: телеком Huawei Hongmeng Android конфликты программное обеспечение операционные системы
© Алексей Бойко,
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