Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США

MForum.ru

Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США

10.06.2019, MForum.ru

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Авторитетная китайская газета Global Times опубликовала информацию о том, что компания Huawei готовит к релизу собственную альтернативу Android. Новинка получила имя HongMeng OS (для Китая) / Oak OS (для внешних рынков) и ее релиз может состояться уже в августе-сентябре этого года.

Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США

По информации газеты, работу над собственной операционной системой компания Huawei ведет и уже не первый год, а развернувшиеся вокруг Huawei события стимулируют вывести этот проект в свет. В Google сложившуюся ситуацию уже назвали угрозой, ссылаясь на то, что операционная система от Huawei будет более восприимчива к взлому. Впрочем, рассуждения о безопасности данных пользователей – не более чем риторика для общественности. У Huawei (при поддержке властей Китая) достаточно ресурсов, чтобы выпустить реальную альтернативу Android. И если она займет серьезные позиции хотя бы на внутреннем китайском рынке – это нанесет серьезный удар по фактически монопольному положению Google на рынке операционных систем для мобильных устройств. Тем более что рынком Китая амбиции Huawei не ограничиваются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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