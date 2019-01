Телеком: В США в суд поданы иски против Huawei

29.01.2019, MForum.ru

В ответ на заявления представителей китайской стороны, в которых отмечалось, что Huawei не получала конкретных обвинений, несмотря на все уже возникшие запреты и подозрения, в суд США поступило 10 обвинительных заключений, которые содержат обвинения Huawei Device Co., Ltd. и Huawei Device Co. USA в заговоре с целью кражи коммерческих секретов, попытке кражи коммерческих секретов, семи случаях мошенничества и создании препятствий для правосудия.

В частности, обвинение ссылается на обвинительное заключение по итогам попытки кражи коммерческих секретов T-Mobile, а именно деталей устройства робота Tappy для тестирования мобильных телефонов в 2012-2014 годах. В одном из инцидентов была зафиксирована попытка тайно сфотографировать и измерить части робота, в другом - попытка похищения деталей робота. После того, как T-Mobile пригрозила Huawei иском, китайская компания представила дело таким образом, что дескать этим занимались мошенники из числа сотрудников компании, а не корпоративные структуры Huawei.

Также упоминаются электронные письма Huawei, разосланные в июле 2013 года в которых сотрудникам компании предлагаются бонусы за добытые ими конфиденциальные сведения других компаний, зависящие от ценности украденной информации.

Директор ФБР Рей заявляет, что “Huawei постоянно игнорировала законы США в надежде получить несправедливое экономическое преимущество. Как доказывает объем обвинений, ФБР не потерпит коррупционных действий, которые нарушают законы”.

Пока что речь идет о недоказанных обвинениях, которые предстоит рассмотреть суду. Источник: justice.gov

