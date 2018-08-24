Пятое поколение: Китайских телеком-вендоров решили не пускать в 5G в Австралии

24.08.2018, MForum.ru

Правительство Австралии запретило привлекать китайских вендоров телеком-оборудования Huawei и ZTE к развертыванию в стране инфраструктуры сетей мобильной связи и ШПД "по соображениям национальной безопасности".

Правительство Австралии заявляет, что этот запрет коснется любого поставщика, чья деятельность может определяться указаниями зарубежного правительства, которые противоречат австралийскому законодательству. Таким вендорам не разрешат участвовать в развертывании 5G в Австралии.

Вторая причина, по которой вендорам могут запретить участвовать в развертывании инфраструктуры - если они не смогут "адекватно защитить сеть 5G от несанкционированного доступа или вмешательства".

В официальном заявлении правительства страны не упоминаются какие-либо конкретные компании, но в Huawei уже заявили, что запрет нацелен именно на китайских поставщиков.

То есть Huawei и ZTE уведомили напрямую, о чем Huawei уже выразил разочарование.

Правительство обещает "плотно поработать" с операторами, чтобы помочь им разобраться в их новых обязанностях и убедиться, что они готовы выполнить требования закона, которые войдут в силу 18 сентября 2018 года.

Почему возникают повышенные опасения в плане безопасности сети именно применительно к 5G? Причина в том, что по мере развития технологий, все больше чувствительных функций перемещаются за пределы защищенного ядра на края сети. Это безусловно увеличивает потенциальный риск обхода традиционных средств безопасности за счет атак на краях сети.

Происходящее в Австралии - это своего рода эхо того, что ранее произошло в США, где по-сути мобильным операторам запретили закупать сетевое оборудование китайских компаний, со ссылкой на соображения национальной безопасности. Это общий тренд, на прошлой неделе в США принят закон, запрещающий госучреждениям использовать оборудование, поставляемое китайскими поставщиками, если такое оборудование будет существенным или важным компонентом системы. Такой информацией делится mobileworldlive.com.

Проблемы обеспечения безопасности в современных сетях связи, безусловно, существуют, и самые серьезные, но можно предположить, что США и сателлиты этой страны сейчас обеспокоены не столько безопасностью о которой идет речь, сколько стараются сократить дисбаланс в торговле с Китаем. В области телекома успехи Huawei таковы, что эта компания за последние годы получила весомую долю мирового рынка решений инфраструктуры сетей сотовой связи. Это не может устроить США, как противоположный полюс формирующегося двуполярного мира.

К сожалению, приходится констатировать, что Европа не примкнула к позиции США и многие европейские операторы продолжают активно подпитывать своими средствами экономику Китая. Хотя когда возникает речь о военных угрозах, европейцы почему-то рассчитывают на защиту со стороны США. Это выглядит, как назамутненное желание и рыбку съесть и на елку влезть.

У России, на мой взгляд, трудный выбор. Решения США в текущей ситуации поддерживать как бы не с руки по политическим соображениям, а поддерживать Китай - вряд ли дальновидно, учитывая устремления этой страны. Своего оборудования 4G/5G в России нет, и вряд ли оно появится. Так что, скорее всего, российские операторы продолжат закупки без ограничений в плане выбора вендоров по принципу "дешево-сердито", то есть у тех, кто пообещает более интересные финансовые условия. Это правильно тактически, но не стратегически.

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теги: пятое поколение

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