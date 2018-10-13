Телеком: Сенаторы США предупреждают руководство Канады о китайской телеком-угрозе

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Телеком: Сенаторы США предупреждают руководство Канады о китайской телеком-угрозе

13.10.2018, MForum.ru

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Два влиятельных члена комитета по разведке Сената США theglobeandmail.com направили письмо в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Суть послания в том, что канадцам стоило бы запретить закупку телекоммуникационного оборудования у компании Huawei, по крайней мере, оборудования для развертывания сетей 5G. Такую рекомендацию авторы послания связывают с рисками безопасности, с которыми может столкнуться Канада в случае, если на канадских сетях 5G будет использоваться оборудование китайской компании.

Авторы письма - демократ и республиканец, таким образом речь идет о позиции, которая сейчас является единой для всех политических сил США. Обращение к властям Канады - естественный ход после того, когда воздерживаться от закупок оборудования инфраструктуры Huawei уже решили в США и Австралии. В США к китайской телеком-угрозе относятся весьма серьезно, об этом говорит и публичность обращения к канадским властям и практически прямой намек на то, что отказа в США не поймут - в письме говорится, что если в Канаде не прислушаются к предупреждению, это может затруднить дальнейшее сотрудничество США и Канады в области телекоммуникаций, включая гармонизацию использования частот.

Среди аргументов в пользу того, почему следовало бы не подпускать Huawei к дележке рынка поставок оборудования 5G в Канаду, звучит и такой, - в Китае нет крупных частных компаний, которые можно было бы считать независимыми от правительства страны и компартии Китая, и Huawei в этом плане - типичный пример.

Доверять такой компании передачу чувствительной информации (например, касающейся борьбы со шпионажем и терроризмом), которой обмениваются страны, входящие в проект "Пять глаз" (США, Объединенное Королевство, Канада, Австралия и Новая Зеландия), было бы недальновидно.

Эскалировать давление на самый высокий уровень в США решили после того, как в сентябре 2018 года один из руководителей направления кибербезопасности Канады, Scott Jones отверг идею запрета на использование оборудования Huawei, ссылаясь на то, что службы безопасности Канады способны справиться с любыми связанными рисками. Теперь в письме впрямую ставится под вопрос способность этих служб решить проблему - "мы сомневаемся в достаточности мер безопасности, которые принимаются в Канаде с учетом фактов, которые известны США и ее союзникам в отношении Huawei".

В США сейчас включают Huawei в топ компаний, представляющих опасность с точки зрения активностей в области киберразведки. В частности, по мнению американских специалистов, применение оборудования 5G этой компании может представлять опасность удаленного шпионажа, вредоносной модификации или воровства информации или даже дистанционного отключения тех или иных систем.

В США, как известно, уже введен запрет на закупки решений 5G у Huawei и ZTE. Аналогичные ограничения введены и в Австралии. В Японии пока что размышляют над тем, не присоединиться ли к запрету. В Объединенном Королевстве позиция тоже еще не сформулирована, но сомнения по части безопасности использования китайского оборудования для сетей 5G тоже высказываются.

Будет интересно посмотреть, чем закончится эта история. США, возможно, напрасно вынесли эти "предупреждения" в общественное поле, да еще и оформив их чуть ли не в форме ультиматума. Согласиться сейчас с аргументами американской стороны - значит продемонстрировать слабость и несамостоятельность политики Канады. Не согласиться - получить риск серьезных сложностей взаимодействия с США в телеком-сфере.

В целом, решительные действия США против китайских телеком-компаний понятны и вызывают симпатию. Слишком быстро растут экономика и технологическое могущество Китая, включая военную мощь этой страны. Однополярный мир, управляемый из Пекина, вряд ли пойдет нашему миру на пользу. А если так, то Китай пора останавливать, благо сейчас это еще можно делать экономическими, а не военными средствами.

Может ли присоединиться к запрету на закупки решений 5G китайского производства Евросоюз и Россия? Сомнительно, уже очень глубоко пустили корни китайцы в странах региона. И все же задуматься о последствиях таких закупок стоило бы уже сейчас.

Иллюстрация в заголовке: pixabay.com ++

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теги: пятое поколение huawei китай шпионаж экономика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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