Телеком: Атака на китайский телеком продолжается - в Объединенном Королевстве правительство призывают к безотлагательным действиям

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Телеком: Атака на китайский телеком продолжается - в Объединенном Королевстве правительство призывают к безотлагательным действиям

14.10.2018, MForum.ru

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Пять стран, объединенных общими усилиями в области борьбы с международным терроризмом и шпионажем: США, Объединенное Королевство, Австралия, Канада и Новая Зеландия, оказались в непростой ситуации. После резкого отказа США от закупок китайского телекоммуникационого оборудования, союзники принялись чесать в затылках, размышляя, как им быть. С одной стороны, есть конкурентный рынок, на котором Huawei является крупнейшим поставщиком телеком оборудования в мире. С другой стороны, есть неиллюзорная опасность слишком быстрого технологического подъема Китая, подкрепленная распухшей от денег всего мира экономикой этой страны. Кроме того, есть фактор США, которая в свойственной политикам этой стране несдержанной манере давит на союзников с тем, чтобы они быстро и без особых раздумий присоединились к позиции США. Это, с одной стороны, весомый аргумент в пользу согласия, с другой стороны, обидно играть роль вассалов при феодале. Американцем стоило бы вести себя дипломатичнее. Тем не менее Австралия уже присоединилась к решению США, а на Канаду усиливается американское давление. Любопытно, что не входящая в антишпионский проект "Пять глаз" Япония, также решила ограничить закупки китайского телеком-оборудования. А что же в Объединенном Королевстве?

Здесь адмирал лорд Вест, ранее служивший в правительстве Гордона Брауна в качестве министра по безопасности, рекомендовал правительству создать подразделение, которое бы докладывало непосредственно премьеру итоги мониторинга рисков, связанных с китайским оборудованием 5G.

Сейчас, с подачи США, в мире все более распространяется мнение о том, что страны, чьи телеком-операторы закупают оборудование 5G у китайских компаний, принимают на себя риски того, что правительство Китая получит доступ высокого уровня к критической инфраструктуре страны.

"Нам следует осознавать этот риск", - заявляет лорд Вест. "Да, мы хотим строить сети 5G, но мы должны предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать сопутствующих рисков".

В апреле 2018 года в США приняли запрет на закупки оборудования Huawei и ZTE для нужд правительственных учреждений. В августе 2018 года аналогичные меры были приняты в Австралии, со ссылкой на интересы национальной безопасности.

Robert Hannigan, отставной директор Центра правительственной связи (англ. Government Communications Headquarters, GCHQ), отмечает, что отказ от китайских телеком-решений не обязательно сделает сети 5G безопасными.

По его словам, китайские компании сегодня располагают вероятно лучшими решениями в области 5G, на рынке сложно найти им альтернативу. Тем не менее, он признает, что необходимы дополнительные усилия для того, чтобы проверить безопасность сооружаемых сетей. "Нужно найти способ тщательного контроля устанавливаемого на наших сетях оборудования, выяснить, как оно управляется в том числе, как проходят процессы обновления софта. Нужно разработать эффективные способы контроля ситуации".

Между тем, Национальный центр кибербезопасности, подразделение GCHQ, в апреле 2018 года уже сообщал, что оборудование ZTE может нести с собой рост рисков для национальной безопасности Объединенного Королевства. В июне специалисты Huawei Cyber Security Evaluation Centre (Huawei CSEC), созданной при правительстве группы экспертов, задачей которых является надзор за использованием решений китайских компаний, заявили, что у них есть "неполная уверенность" в том, что решения Huawei не представляют угрозы национальной безопасности страны.

"Это было своего рода предупреждением для Huawei", - комментирует г-н Hannigan, "Им следовало бы больше сотрудничать и воспринимать ситуацияю более серьезно".

Одна из проблем, с которой сталкиваются специалисты Huawei CSEC - это неуверенность, что представляемый им на проверку код, который группа утверждает для использования, это тот же код, который в дальнейшем заливается в сеть. Эта проблема до сих пор не решена.

Я не склонен сводить все, что сейчас происходит между США и Китаем лишь к уровню "торговой войны" в области полупроводников или телеком-оборудования. Все намного глобальнее. Очевидно, что мир идет в сторону "двуполярности", причем если одним из полюсов будет выступать США, то другим стремительно становится Китай. Динамика этого процесса не может не настораживать. Китайцы слишком рьяно стремятся к технологическому господству, тем более, что могут подкрепить свои амбиции экономически. И если Европа (и Россия?), это, похоже, уже проигранное Китаю поле боя, то за свои сателлитные территории в США намерены бороться всерьез.

Можно ли в связи с происходящим ожидать вспышки подозрительности российских спецслужб к китайскому телекому? Сомнительно. В текущей политической ситуации, действия против Китая могут показаться уже запоздавшими и недальновидными, особенно в условиях, что альтернативой является по-сути поддержка США. Другая альтернатива - это попытка создать и использовать отечественное решение 5G. Но в условиях глобального отставания российской микроэлектроники рассчитывать на возможность создания комплексного решения не приходится. Да и отечественная радиоэлектронная промышленность сегодня вряд ли могла бы удовлетворить объемы спроса отечественных операторов и их требования к качеству оборудования. Как ни погляди, ситуация выглядит безрадостной и весьма уязвимой. ++

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теги: пятое поколение huawei китай шпионаж экономика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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