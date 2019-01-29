Телеком: DT обещает хаос из-за гонений на Huawei

29.01.2019, MForum.ru

В Европе внедрение 5G может задержаться минимум на два года, если правительства стран-участниц введут запреты на закупку решений китайской компании. Таким мнением поделилась компания Deutsche Telekom.

Оператор ссылается на внутреннюю оценку, согласно которой запрет закупок решений 5G у Huawei вызовет немалую неразбериху в европейском телекоме, поскольку придется изрядно перекроить планы развития сетей.

В настоящее время Huawei является ведущим поставщиком оборудования в ЕС, многие операторы заключили с этой компанией выгодные контракты на развертывание и построение сетей 5G.

Ситуацию осложняет то, что сети 5G будут строится в режиме NSA, то есть поверх существующей инфраструктуры 4G/LTE. И в ряде случаев это решения Huawei.

Таким образом, запрет на закупку 5G в ряде случаев будет означать, что операторам придется заменить и ранее развернутое оборудование, а это, очевидно, повлечет гигантские затраты и вызовет задержки в переходе к 5G.

В Европе правительства ряда стран рассматривают вопрос о запрете решений Huawei после того, как США, Австралия и Новая Зеландия приняли соответствующие запреты, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Важно отметить, что Австралия и Новая Зеландия ввели запреты касающиеся только 5G, но не требуют замены решений Huawei 2g/3g/LTE.

Европа должна действовать согласованно

Министр по европейским делам Франции, Натали Луазо, заявила, что регион должен действовать как единое целое по отношению к Huawei, поскольку речь идет о возможных проблемах для безопасности.

О рассмотрении вопроса о запрете использования решений Huawei в Евросоюзе заявляли в Германии, Франции и Норвегии. В Объединенном Королевстве также идут дискуссии, и Vodafone Group в январе заявила, что приостанавливает монтаж сетевого оборудования Huawei во всех европейских странах. Ранее BT пообещала, что в ближайшую пару лет удалит оборудование Huawei, которое сейчас задействовано в базовой сети оператора EE. Источник: mobileworldlive.com

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