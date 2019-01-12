Телеком: Huawei останется без американских разработок

MForum.ru
12.01.2019,
Исследовательскому подразделению Huawei в Силиконовой долине запретили экспортировать материнской компании в Китай свои разработки.
В новом чудесном мире Министерство торговли США отказалось продлить экспортную лицензию подразделению Huawei, размещенному в Силиконовой долине, что означает, что Китай не сможет получить доступ к технологиям, разработанным этим подразделением.
По данным Wall Street Journal, на которые ссылается источник, подразделение Huawei R&D Futurewei еще летом 2018 года известили, что Министерство торговли США не намерено продлевать экспортную лицензию. Без этой лицензии некоторые технологии, разработанные в США китайской компанией, нельзя экспортировать в Китай. Новый ход в конфликте между США и Китаем, который может оказаться эффективным.
Силиконовая долина известна прежде всего тем, что здесь собраны наиболее способные специалисты-разработчики, своего рода - сборная мира. С этим, возможно, поспорят российские или индийские программисты, но факт в том, что со всего мира компании стекаются в Силиконовую долину, чтобы получить доступ к местным кадрам - мозгам и рукам. Запрет американских чиновников по-сути лишает Huawei доступа к этому ресурсу.
Обойти отсутствие лицензии проблематично. Формулировка типичная и беспроигрышная - “интересы национальной безопасности”. Учитывая, что все последние решения против Huawei принимались без особых попыток доказывать вину компании какими-либо фактами, сопротивляться американским чиновникам на американской земле практически невозможно.
Понятно, что дело не в компании Huawei, как таковой, мы имеем дело с нарастающим конфликтом между США и Китаем. И, после краткого перерыва на Рождество, конфликт похоже разгорается с новой силой. В администрации президента США уже поговаривают о полном запрете на продукты и решения Huawei и ZTE в США. Сегодняшнее очередное задержание топ-менеджера Huawei в Польше и обыски в местных офисах Huawei в этой стране подольют масла в огонь, добавят “прецедентов” в копилку противников китайской экспансии. Очевидно, что основная заинтересованная сторона в конфликте - это США, но терпеливые китайцы рано или поздно возможно еще припомнят янки все эти “наезды.
UPD: 2019.01.12 По сообщению Reuters, Huawei уволила задержанного в Польше менеджера.
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теги: huawei США конфликты Китай
© Алексей Бойко,
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