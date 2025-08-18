Микроэлектроника: Samsung получила второго крупного клиента на свои производственные мощности 2нм

18.08.2025, MForum.ru

Samsung Foundry подписала контракт с корейской DeepX на производство ее нового AI-чипа DX-M2 с использованием техпроцесса 2нм SF2. Очередное достижение Samsung по части укрепления позиций в передовых технологиях и конкуренции с TSMC.

DeepX выбрала процесс 2нм для своего чипа DX-M2, предназначенного для устройств с агентским AI (роботы, камеры, промышленная автоматизация). Этот чип должен будет сменить предыдущую модель DX-M1, которая выпускалась по техпроцессу 5нм, также на мощностях Samsung. Переход на 2нм обещает вдвое более высокую энергоэффективность, что критично для устройств AI, особенно портативных.

Прототипы чипов ожидаются в 1H2026, массовое производство – в 2027 году.

Это второй крупный контракт Samsung после гигантского контракта с Tesla.

В последнее время у Samsung дела идут не очень удачно, подразделение, занимающееся памятью DRAM, показало худшую долю рынка за 10 лет (32.7%). Тем важнее для компании этот контракт.

теги: микроэлектроника про 2нм про Samsung

