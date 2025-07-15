Микроэлектроника: В JEDEC утвердили новый стандарт LPDDR6 (JESD209-6)

MForum.ru
15.07.2025,
Этот вид чипов памяти с произвольным доступом и пониженным энергопотреблением необходим, прежде всего, для мобильных устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков. Но и в системах ИИ такие микросхемы все чаще востребованы, опять же, поскольку вопрос энергопотребления столь же актуален, как для самых миниатюрных, так и для самых больших вычислительных систем. Об этом на днях сообщила Jedec.
LPDDR6 обещает существенный выигрыш в ключевых параметрах относительно LPDDR5, в частности, скорости чтения могут вырасти до 10 Гбит/с, а энергоэффективность – на 20%, а то и на 30%. Рабочие напряжения питания могут быть в диапазоне 0.85-1 В.
Обеспечить такое улучшение характеристик должна архитектура с двумя подканалами (12 линий передачи данных (DQ) на субканал для оптимизации производительности канала) и ухищрения с адресацией. Память может работать с длиной доступа 32 или 64 байта, предусмотрена поддержка динамической записи NT-ODT для стабильной работы на высоких скоростях. Предусмотрена поддержка динамического масштабирования частоты и напряжения DVFSL, чередующиеся тактовые входы. Есть коррекция ошибок, встроенное самотестирование MBIST и схема защиты ссылок.
Участники рынка наперегонки занимаются разработкой микросхем LPDDR6 – этим заняты и в Samsung c 1c, и американская Micron с использованием техпроцесса 1-alpha, а в SK hynix завершили тесты (1-beta, GAA). В Китае тоже претендуют на участие в этой гонке – СХMT в 2025 году начала разрабатывать LPDDR6 (1a) с планами выхода на серию в 2026 году.
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теги: микроэлектроника память LPDDR6 стандарты
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