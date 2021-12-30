Спутниковая связь: Спутниковый проект МегаФона получил еще одного инвестора

MForum.ru
30.12.2021,
Спутниковый проект МегаФон 1440, как и ожидалось, обзавелся еще одним участником - банком ВТБ. Банк вошел в проект, получив 15%, за МегаФоном осталось 75%, а 10% - по прежнему у команды проекта - Алексея Шелобкова, Артема Икоева и Сергея Столярова. Представитель банка войдет в состав совета директоров МегаФон 1440.
ВТБ поможет проекту с инвестициями, банк предоставит 2 млрд рублей. МегаФон планирует вложить в развитие проекта до 6 млрд рублей в ближайшие 2 года.
Напомню суть проекта МегаФон 1440 - создание низкоорбитальной группировки спутников для обеспечения спутникового доступа к интернету с минимальными задержками и максимальной доступностью. Будут разработаны прототипы оборудования, спутников, инфраструктурных решений, проведены необходимые испытания. Первые запуски могут состояться не ранее, чем через 4 года. В МегаФон надеются, что решение получится сделать достаточно недорогим, чтобы им могли пользоваться как можно больше людей.
С декабря 2021 года началась трансформация модели исследовательской лаборатории МегаФон 1440 в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства.
«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», - пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».
Оператору фиксированной и мобильной связи, следует иметь в своей линейке также услуги спутникового доступа, в том числе в конвергентном варианте. МегаФон действует логично, но, как любой первопроходец, может столкнуться в этом проекте со значительными трудностями.
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теги: телеком спутниковая связь МегаФон МегаФон 1440 ВТБ
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