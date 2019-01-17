Телеком: В Германии ищут способ не допустить Huawei к участию в аукционах 5G

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Телеком: В Германии ищут способ не допустить Huawei к участию в аукционах 5G

17.01.2019, MForum.ru

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Правительство Германии активно рассматривает все более строгие требования к безопасности систем, а также ищет другие способы исключения китайской Huawei Technologies из процесса построения в стране комплекса мобильных сетей 5G. 

В Германии ищут способ не допустить Huawei к участию в аукционах 5G

Правительство Германии активно рассматривает все более строгие требования к безопасности систем, а также ищет другие способы исключения китайской Huawei Technologies из процесса построения в стране комплекса мобильных сетей 5G, сообщает Reuters со ссылкой на газету Handelsblatt.

Ссылаясь на источники в правительстве Германии, газета заявляет, что чиновники обсуждают стандарты безопасности, которые Huawei не сможет исполнить, что заблокирует усилия этой компании по выходу на рынок Германии с решениями 5G. В качестве крайней меры предусматривается также изменение в немецком законе о телекоммуникациях.

Если информация подтвердится, это будет означать резкое изменение позиции правительства Германии, ведь еще в октябре речь шла о том, что нет никаких правовых оснований для исключения каких-либо поставщиков из предстоящего аукциона 5G - соответствующие заявления прозвучали в ответ на предупреждения Вашингтона. Похоже, что американцы умеют убеждать своих союзников.

Не так давно правительство Германии уже наставляло законодателей в том, что безопасность 5G чрезвычайно актуальна и будет влиять на будущие решения. В принципе, это недалеко от истины. Учитывая ожидаемые применения 5G, соответствующая инфраструктура приобретает критически важное значение.

Ранее американцы официально информировали союзников о том, что сетевое оборудование компании может содержать бэкдоры, которые позволяют осуществлять кибершпионаж в интересах правительства Китая.

В Европе к этим заявлениям отнеслись с должным вниманием, в частности, немецкая Deutsche Telekom пообещала пересмотреть стратегию выбора поставщиков, а французская Orange заявила, что не будет закупать оборудование китайской компании для создания сетей 5G во Франции. Диссонансом оказался контракт, заключенный на поставку решения 5G Huawei дочерней компанией Deutsche Telekom в Польше. Забавно, что вскоре после этого случился арест менеджера компании Huawei в Польше, которого подозревают в шпионаже.

Сдвиг во мнениях правительственных чиновников Германии последовал за исключением Huawei из списков возможных поставщиков решений 5G в США, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

На днях основатель компании Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что его компания не занимается шпионажем в интересах правительства или коммунистической партии Китая и что сомнения в безопасности решений компании - не обоснованы. Напряженность усиливается тем, что в Канаде аресту подверглась главный финансовый директор Huawei, выпущенная, впрочем, под залог.

«Я люблю свою страну, я поддерживаю Коммунистическую партию, но я бы никогда не сделал ничего, что могло бы навредить другой стране в мире», - заявляет Рен Чжэнфэй.

Источник: reuters.com.

В США, тем временем, федеральная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Huawei Technologies по-подозрению в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров. Соответствующий иск подавался в суд США еще в 2014 году, но прокуратура почему-то заинтересовалась темой только сейчас. Следует признать, что на первый взгляд, иск был выдвинут практически на пустом месте и выглядел несерьезно. Впрочем, суд тогда наложил на Huawei штраф в $4.8 млрд. Так что и сейчас последствия для китайской компании могут оказаться вполне серьезными.

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теги: конфликты бан Huawei Европа Германия США 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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