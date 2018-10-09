Телеком: Huawei предупреждает - запрет на китайское телеком-оборудование в США задержит запуски 5G в США

MForum.ru
09.10.2018,
Задержку с запуском 5G в США обещает Huawei в случае, если регуляторы США не пересмотрят свой запрет операторам покупать оборудование 5G у китайских вендоров из соображений национальной безопасности.
Между тем аналогичные меры приняты также в Австралии, который не позволит Huawei или ZTE поставлять оборудование 5G местным операторам. А вот в Европе (и в России) ситуация совсем иная. Даже в Объединенном королевстве Huawei является ключевым поставщиком для нескольких операторов и будет играть существенную роль в развитии 5G в стране. Известно также о ряде договоренностей европейских операторов с Huawei.
В письме, направленном в FCC, Huawei напоминает, что 60% доходов компании зарабатывается вне Китая, что компания поставляет свои решения более, чем 500 операторам в 170 странах и никаких жалоб не было.
Если для продукции Huawei вход на рынок США будет закрыт, цены могут вырасти, что будет оказывать негативное влияние на потребителей и затрудняя инновации. Это может затянуть старт технологии 5G в США и облегчить конкуренцию для остальных участников мирового рынка.
В США Huawei был основным поставщиком для небольших региональных операторов, обеспечивающих услугами малонаселенные и удаленные территории. Без Huawei расходы этих операторов вырастут.
Если смотреть только на бизнес, без учета геополитики, то Huawei безусловно права со своими упреками в адрес американских телеком-регуляторов. Вместе с тем, следует понимать, что на кону стоит не какой-то там 5G, а геополитические интересы США, да и большей части мира, - если сейчас не ограничивать экономическую экспансию Китая, то завтра никто не сможет остановить эту страну на пути к мировому господству.
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теги: пятое поколение Huawei США регулирование
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© Алексей Бойко,
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