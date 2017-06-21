5G: Ericsson возглавил проект 5GCAR

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5G: Ericsson возглавил проект 5GCAR

21.06.2017, MForum.ru

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Проект 5GCAR, созданный консорциумом под руководством Ericsson, получил финансирование в размере 8 млн евро в рамках второго этапа развития партнерства 5G PPP. В проекте 5GCAR участвует 14 компаний, занимающихся развитием технологий для умного транспорта. Участники 5GCAR намерены разработать общую архитектуру системы 5G, обеспечивающую оптимизированное сквозное подключение транспорта (V2X) для создания высоконадежных V2X-услуг, работающих на базе сети с моментальным откликом.

Возглавляемый Ericsson (NASDAQ: ERIC) консорциум получил финансирование для проекта 5GCAR, осуществляемого в рамках второго этапа партнерства 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP), сформированного по инициативе Еврокомиссии с целью создания архитектуры сетей связи пятого поколения (5G).

Цель 5GCAR – исследование технологий для автомобильного транспорта будущего. В проекте принимают участие производители телекоммуникационного оборудования, операторы связи, сервис-провайдеры, компании малого и среднего бизнеса, а также ученые.

На участие во втором этапе 5G PPP претендовал 101 проект разных компаний. По итогам конкурса финансирование получил 21 проект, и 5GCAR – один из них. В консорциуме 5GCAR принимает участие 14 компаний, помимо Ericsson это Bosch, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Chalmers University of Technology, Huawei, King’s College London, Marben, Nokia, Orange, PSA group, Sequans, Viscoda и Volvo Cars.

В течение двух лет (июнь 2017 – май 2019 гг.) участники 5GCAR должны разработать общую архитектуру системы 5G, обеспечивающую оптимизированное сквозное подключение транспорта (V2X) для создания высоконадежных V2X-услуг, работающих на базе сети с моментальным откликом.

На второй этап 5G PPP Еврокомиссия выделила общий бюджет в размере 154 млн евро, которые планируется потратить на 21 проект в разных вертикальных областях. В частности, 5GCAR получит 8 млн евро. В 5GCAR будет задействовано 30 экспертов, которые займутся расширенным тестированием, позволяющим удостовериться в безопасности использования подключенного транспорта к 2020 году.

«Выделенное Еврокомиссией финансирование – важный шаг, который позволит нам и дальше развивать проект 5GCAR в соответствии с потребностями рынка, обозначенными до конца 2020 года. Наличие такого проекта в Европе имеет важное значение в глобальном масштабе. Результаты проекта позволят создать новые виды бизнеса и обеспечить рабочие места для европейцев в будущем», - комментирует глава компании Ericsson во Франции Фрэнк Бойтард (Franck Bouetard).

14 июня старший научный сотрудник проекта Ericsson и 5GCAR Микаэль Фоллгрен (Mikael Fallgren) представит 5GCAR в Финляндии.

Подробная информация о проекте 5GCAR доступна по ссылке.

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"пятое поколение"

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