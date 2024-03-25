Микроэлектроника: В Qualcomm решили отказаться от покупки Autotalks

25.03.2024, MForum.ru

Компания Qualcomm отказалась от приобретения израильского бизнеса Autotalks "из-за отсутствия своевременных разрешений регулирующих органов". При этом в Qualcomm отметили, что по-прежнему верят в перспективы отрасли автоэлектроники.

Сделка была анонсирована в мае 2023 года. В Qualcomm хотели приобрести Autotalks, чтобы включить решения V2X в свою линейку решений Snapdragon Digital Chassis.

Autotalks разрабатывает автономные чипы безопасности для обычных и беспилотных транспортных средств.

Вскоре после объявления о грядущем объединении, 15 стран ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой изучить сделку. Еврокомиссия установила, что сделка объединила бы двух основных поставщиков полупроводников для решений V2X в мире. Возбудились также антимонопольщики Объединенного королевства - Управление по конкуренции и рынкам. Итог - сделки не будет.

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