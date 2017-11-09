Анонсы: Panasonic Eluga I5 представлен в Индии

09.11.2017, MForum.ru

Компания Panasonic вывела на индийский рынок смартфон Eluga I5, нацеленный в бюджетный ценовой сегмент. Стоимость новинки составляет 8 990 индийских рупий ($138).

Диагональ дисплея Panasonic Eluga I5 составляет 5-дюймов, разрешение 1280х720 точек, для защиты экрана используется 2,5D-стекло Asahi Dragontrail. Внутри разместился процессор MediaTek MT6737 дополненный 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб (слот microSD совмещен со вторым SIM-слотом). На задней панели Panasonic Eluga I5 установлена 13 Мп камера с апертурой объектива f/2.2 и светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп.

Набор коммуникационных возможностей включает в себя 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, A-GPS, Micro-USB с OTG и 3,5-мм аудиоразъем. Емкость аккумулятора Panasonic Eluga I5 – 2500 мАч. Присутствует и дактилоскопический сенсор. Габаритные размеры – 143x71x7,5 мм, вес 145,5 грамм. Выпускаться Panasonic Eluga I5будет в черном и золотистом цветах, а приобрести ее можно будет у онлайн-ритейлера Flipkart. ОС – Android 7.0 Nougat, информации о планах по обновлению до Android 8.0 Oreo нет.