25.04.2019, MForum.ru

Рэйдикс

Описание компании 2019.04.25

Компания «Рэйдикс» (www.raidix.ru) — ведущий российский разработчик программного обеспечения для управления высокопроизводительными системами хранения данных. ПО RAIDIX основано на собственных уникальных алгоритмах помехоустойчивого кодирования. СХД на базе ПО RAIDIX востребованы в сфере видеопроизводства, проектах видеонаблюдения, инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений и других высокотехнологичных проектах. Внедрения проведены более чем в 30 странах, в том числе в Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, Казахстане

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2019.04.25 Программное обеспечение RAIDIX было представлено на мероприятии Американской торговой палаты в России

Презентация компании «Рэйдикс» прошла в рамках питч-сессии ИТ-решений Industrial IT Supplier, где обсуждались решения для автоматизации оборудования и систем управления промышленных предприятий.

25 апреля 2019, Санкт-Петербург, пресс-релиз компании

Industrial IT Supplier — новый формат мероприятия, который организует Американская торговая палата в России. Программа включала пятиминутные презентации решений от участников АмЧам Санкт-Петербурга и индивидуальные встречи для более предметного общения с представителями ИТ-компаний.

Сергей Разумовский, исполнительный директор компании «Рэйдикс», рассказал участникам встречи о программном обеспечении RAIDIX 4.X, которое позволяет решать широкий ряд задач по хранению данных на средних и крупных промышленных предприятиях различных отраслей. СХД на базе ПО RAIDIX обеспечивают сохранность данных и бесперебойное функционирование для CRM-приложений и ERP-систем, почтовых и файловых серверов, систем резервного копирования и виртуализации.

«Отдельный интерес вызвало совместное решение с компанией Panasonic по организации долговременного хранения информации. Ряд нормативных регулирующих требований в некоторых отраслях, а также внутренние корпоративные процедуры требуют хранение данных на протяжении 10-50 лет. Технологически эта задача решается использованием оптических накопителей и применением программного обеспечения RAIDIX RASP», — также отметил Сергей Разумовский.

Помимо ПО RAIDIX 4.X был представлен также новый программный продукт RAIDIX ERA, который отличается высочайшей производительностью. Для крупных производственных структур RAIDIX ERA создает условия для быстрой работы таких ресурсоемких направлений как многомерная аналитика OLAP (Online Analytical Processing) и обработка транзакций в режиме реального времени (OLTP, Online Transaction Processing).