Пресс-релизы: «Рэйдикс» и Media Wheels поставляют СХД на медиарынке Северной Африки и Ближнего Востока

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Пресс-релизы: «Рэйдикс» и Media Wheels поставляют СХД на медиарынке Северной Африки и Ближнего Востока

04.12.2017, MForum.ru

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Санкт-Петербург, Россия, 4 декабря 2017: Вендор СХД компания «Рэйдикс» заключила партнерское соглашение с египетским системным интегратором Media Wheels. Партнер специализируется на ИТ-комплексах для медиаиндустрии и поставляет постпродакшн-решения на Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Персидского залива. В рамках соглашения о сотрудничестве Media Wheels добавил в свое портфолио систему на базе программно-определяемой технологии RAIDIX.

Media Wheels внедряют и сопровождают на стороне заказчика масштабируемые системы SAN и NAS, обеспечивающие высокую производительность и доступность видеоданных. Среди партнеров компании – Bright Technologies, Scale Logic, Proavio, FilmLight и другие профессионалы в области медийных технологий.

RAIDIX позволяет строить надежные системы хранения на базе стандартных серверных комплектующих и настраивать ИТ-решение для работы с конкретными нагрузками и задачами заказчика. Решение поддерживает полный цикл видеопроизводства от сброса данных до вещания и архивации. Используя аппаратно-независимую технологию от компании «Рэйдикс», Media Wheels позволяет видеомонтажерам оптимально распараллелить доступ к данным с нескольких рабочих машин и сократить сроки постпродакшн.

СХД на базе RAIDIX обеспечивают максимальную пропускную способность при работе с потоками 4К и автоматическую балансировку производительности. Интеллектуальный алгоритм QoSmic распознает различные типы нагрузок и приложений и предоставляет наибольший приоритет критически важному ПО.

Система RAIDIX совместима с протоколами SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP) и профессиональными приложениями для видеомонтажа и цветокоррекции от AVID, Autodesk, Blackmagic Design, Sony, Apple, Digital Vision и др.

Гибкая архитектура RAIDIX и проектная экспертиза Media Wheels позволяют конечным заказчикам выбрать оптимальную конфигурацию хранения и снизить стоимость владения системой. Кроме того, система позволяет установить профессиональное ПО непосредственно на узел хранения без привлечения дополнительного аппаратного обеспечения.

Высокопроизводительная технология RAIDIX обеспечивает быстрый совместный доступ к многотерабайтному контенту без потери кадров и деградации RAID-массивов. RAIDIX обслуживает последовательные нагрузки 2К/4K/8К, поддерживает неснижаемую скорость передачи данных и позволяет киностудиям обработать больше контента при наименьших затратах.

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