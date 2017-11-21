Пресс-релиз: Компания «Рэйдикс» отмечает 30-летие технологии RAID

21.11.2017, MForum.ru

Санкт-Петербург, Россия, 21 ноября 2017 года: Разработчик ПО для систем хранения данных компания «Рэйдикс» отмечает 30-летие технологии RAID, которая позволяет объединить несколько дисков в логический массив для создания избыточности и повышения производительности. Впервые концепт RAID (англ. redundant array of independent disks — избыточный массив независимых дисков) был представлен в 1987 году исследователями из университета Беркли Дэвидом Петтерсоном, Гартом Гибсоном и Рэнди Катцем.

В июне 1988 года ученые представили доклад «Аргументация в пользу RAID» на конференции SIGMOD. Первыми уровнями спецификации RAID стали RAID 1 (зеркальный дисковый массив), RAID 2 (зарезервированный для массивов, которые применяют код Хемминга), RAID 3 и 4 (дисковые массивы с чередованием и одним выделенным диском четности) и RAID 5 (дисковый массив с чередованием и отсутствием выделенного диска четности).

Изначально RAID был исключительно аппаратной технологией. Физический RAID-контроллер способен поддерживать несколько массивов различных уровней одновременно, однако более эффективная реализация RAID возможна с помощью программных компонентов (драйверов). Так, ядро Linux позволяет гибко управлять RAID-устройствами. Взяв за основу модули ядра Linux и технологии помехоустойчивого кодирования, разработчики программной технологии RAIDIX сумели создать решение для построения высокопроизводительных отказоустойчивых СХД на базе стандартных комплектующих.

ПО RAIDIX позволяет работать с массивами уровней RAID 0, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. Среди патентованных алгоритмов «Рэйдикс» – уникальные уровни RAID 7.3 и N+M.

RAID 7.3 является аналогом RAID 6 с двойной четностью, но имеет более высокую степень надёжности. RAID 7.3 – уровень чередования блоков с тройным распределением четности, который позволяет восстанавливать данные при отказе до трех дисков в массиве и достигать высоких скоростных показателей без дополнительной нагрузки на процессор. RAID 7.3 существенно снижает вероятность отказа дисков без потерь в производительности и стоимости и зачастую используется для крупных массивов объемом более 32 ТБ.

Другая патентованная технология RAID N+M – это уровень чередования блоков с произвольным распределением четности, позволяющий пользователю самостоятельно определить количество дисков, выделяемых под хранение контрольных сумм. Этот уникальный алгоритм «Рэйдикс» позволяет восстановить данные при отказе до 32 дисков (в зависимости от количества дисков четности).

Разработкой новых алгоритмов и созданием передовых технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения занимается исследовательская лаборатория «Рэйдикс». Компанией «Рэйдикс» зарегистрировано более 10 технологических патентов в России и США. Среди ключевых направлений исследования в лаборатории стоит отметить постепенный отказ от старых уровней записи, привносящих дополнительные задержки; развитие предиктивной аналитики; настройку параметров хранения на лету и др.