Анонсы: Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 представлен официально

01.03.2022, MForum.ru

Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Lenovo Legion Y90, адресованный любителям мобильных игр. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 и оснащена мощной системой охлаждения с парой турбин.

Спецификации Lenovo Legion Y90 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей AMOLED Е4 разрешением 2460 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц и опросом сенсора с частотой 720 Гц, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации 64 Мп основной и 13 Мп широкоугольный, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ ёмкостью 5600 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на правом торце устройства.

В части объема ОЗУ речь идет о версиях с 12/16/18 Гб встроенной памяти. Базовый объем встроенной памяти – 256 Гб, а топовая версия совмещает 512 Гб встроенной памяти и 128 Гб SSD-накопитель, объединённые в RAID-массив. Цена Lenovo Legion Y90 составит 4299/4599/5299 юаней за версии 12+256/16+256/18+640 Гб.