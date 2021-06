Конспекты: Компьютерные платформы Qualcomm Snapdragon и мобильные компьютеры

25.06.2021, MForum.ru

Вашему вниманию – конспект выступления Сергея Коробова, директора по развитию бизнеса Qualcomm Europe, Inc., которое состоялось на закрытой встрече 23 июня 2021 года. Запись: Алексей Бойко, MForum.ru.

Сергей Коробов: наша сегодняшняя тема – мобильные компьютеры на платформе Qualcomm Snapdragon.

Откуда вообще возникла эта идея – мобильный компьютер? Мы в Qualcomm всегда стараемся идти навстречу пожеланиям пользователей во всем мире. С одной стороны, аналитики прогнозируют существенный рост продаж так называемых «подключенных компьютеров», то есть компьютеров со встроенным подключением к сети Интернет с помощью сетей LTE/5G. Рост предполагается с уровня 3,53 млн штук в 2020 году до 18,12 млн штук по итогам 2025 года. Причем видно, что уже в 2024 году число компьютеров, подключенных по 5G, превысит число компьютеров, которые будут способны подключаться только к сетям LTE.

С другой стороны, что более всего ценят пользователи в мобильных компьютерах?

Топовая проблема, согласно любым исследованиям, это проблема с недостаточно длительным временем работы устройства до необходимости его подзарядки. Не удивительно, что именно показатель времени автономной работы является для большинства пользователей основным при принятии решения о покупке той или иной конкретной модели.

Переход все большего количества людей к удаленной работе в последние полтора года также вносит свой вклад. Многие сегодня могут работать не в офисе, а дома. При этом работать приходится не всегда в условиях качественного Wi-Fi покрытия и интернет-подключения. Опросы показывают, что до 26% людей сталкиваются с отсутствием надежного интернет-доступа через Wi-Fi. При этом на различные технические проблемы в связи с удаленной работой жалуются порядка 58% опрошенных. Это и качество передачи звука, и «замораживание экрана» во время видеоконференций, по сути, все, что связано с «подключенностью».

С другой стороны, как выглядит большинство современных портативных компьютеров (если не брать совсем уже продвинутые и дорогие устройства)?

Это, с одной стороны, сравнительно мощное устройство, с другой стороны – со сравнительно малым временем автономной работы от встроенной батареи. В среднем – это 6.5 часов. Мы все знаем что, покупая новое устройство, мы получаем его с ресурсом в 6.5 часов. Буквально через год-два, это уже намного меньший ресурс, возможно всего около 2 часов автономной работы. Деградация батареи ноутбука – процесс естественный, мы все с ней не раз сталкивались.

Современные портативные компьютеры, это сравнительно тяжелые устройства. В среднем их вес составляет около 2.3 кг. Как правило, единственно доступный для них вид подключения к сети Интернет – это Wi-Fi.

Зачастую это «толстые», около 21 мм устройства, для них характерно охлаждение кулером. В них на сегодняшний день практически не присутствует искусственный интеллект.

В общем и целом – современный портативный компьютер, это совсем не то, что мы хотели бы определить понятием «мобильный компьютер».

Что же мы хотели бы называть «мобильным компьютером»?

Мы хотели бы от таких устройств, прежде всего, существенного увеличения времени автономной работы, то есть более длительного времени работы после подзарядки батареи. От дня работы и более. Причем это должно происходить на фоне роста производительности, несмотря на рост производительности.

Что еще мы хотим от современного «мобильного компьютера»?

Мы не были бы компанией Qualcomm, если бы мы не хотели высоких скоростей при подключении такого устройства к интернету через любую сеть сотовой связи, прежде всего, через сети 4G/LTE и 5G. То есть в большинстве случаев у такого устройства будет встроенный модем Qualcomm Snapdragon, обеспечивающий возможность подключения к сетям сотовой связи, плюс подключение к Wi-Fi.

Конечно же, хочется, чтобы такое устройство было тонким и тихим, чтобы оно не нагревалось даже в период достаточно активного использования. Чтобы устройство было «тихим», нужно как-то избавиться от подхода, который требует использования вентиляторов-кулеров в системах охлаждения.

По сути, речь идет о переносе в компьютерную отрасль тех подходов и клиентских ожиданий, которые уже сформировались в области других мобильных устройств – смартфонов. Современный смартфон это как правило тонкое мобильное устройство, всегда подключенное к сети оператора, со сравнительно длительным временем автономной работы. Постоянная подключенность – это отсутствие необходимости ожидания готовности устройства к работе, что существенно улучшает пользовательский опыт.

Каким был для нас в Qualcomm путь к мобильным компьютерам. Мы начинали с двух мобильных платформ – 835-й и 850-й. Это платформы, разработанные для топовых смартфонов. Получив первый опыт, мы перешли к выделенной линейке процессоров для ноутбуков. Первым топовым процессором для ноутбуков стал процессор 8cx, после – процессор 8cx 5G c поддержкой 5G подключений, а затем и недавний 8cx Gen 2 5G – процессор второго поколения.

Двигаясь этим путем, мы были первыми в таких вещах, как «Гигабитный LTE в ПК», «поддержка 5G в ПК», Always On, Always Connected, что можно примерно перевести как «всегда включен, всегда в сети Интернет». Время автономной работы устройств выросло до нескольких дней. И, наконец, постоянно росла интеграция элементов чипа, например, процессор 8cx Gen 2 5G изготавливается по техпроцессу 7нм, очень современному, доступному лишь нескольким странам в мире.

Сейчас в линейке Qualcomm есть несколько мобильных платформы, предназначенных для создания на их основе мобильных компьютеров для трех сегментов рынка. В начальном сегменте это платформа 7c и недавно анонсированная 7с Gen 2. Средний сегмент представляет платформа 8c, а премиальный сегмент – это 8сх и 8cx Gen 2.

Я уже упомянул об AI, искусственном интеллекте. Что может дать искусственный интеллект, который уже широко используется в смартфонах, если его добавить в мобильный компьютер?

Нетрудно догадаться, что многие уже знакомые нам по премиальным смартфонам функции, могут появиться в мобильных компьютерах благодаря внедрению поддержки AI. Это, например, работа с отпечатками пальцев, отслеживание лица, распознавание жестов, распознавание голоса, голосовая активация. В общем тот функционал, для которого активно используется искусственный интеллект в сегодняшних смартфонах. Настало время привнести его в современные ноутбуки.

Пара слов о платформах. Платформа 8cx Gen 2 – самая «экстремальная». В ее основе – самый мощный из процессоров приложений Snapdragon. Выполненный по 7нм процессу ЦПУ Cryo в сочетании с графическим процессором GPU, он дает ускорение более 9 TOPS вычислений AI.

Это экстремально быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4. Это устройства, которые могут работать от одной зарядки по 25 часов и даже более. Речь не о «дежурном режиме», а об активной работе! Конечно, можно «посадить» батарею и быстрее, говоря о 25 часах и более, мы говорим о среднестатистической загрузке, которую эмулируют различные тесты – о них мы еще поговорим.

Еще один «экстремальный» набор возможностей – это возможность мультигигабитного подключения к сетям 4G, 5G и Wi-Fi 6. Подключения постоянного и надежного, не требующего от пользователя «танцев с бубном».

Несмотря на то, что речь идет о мощном устройстве на базе платформы 8cx Gen 2, речь идет о мобильном устройстве в тех смыслах, в каких мы понимаем этот термин. Это те устройства, которые станут надежным помощником в дороге, на даче, да хотя бы на балконе или во дворе вашего дома, если вы выбрались туда, где вам более удобно работать, чем за столом.

Платформа 8с предназначена для создания мобильных компьютеров в среднем ценовом сегменте. Она также обеспечивает поддержку искусственного интеллекта, ускорение 6+ TOPS. К этой платформе полностью применим принцип Always On, Always Connected, как и ко всем устройствам, выполненных на базе Qualcomm Snapdragon. Мобильные компьютеры на базе этой платформы могут быть тонкими и легкими, они всегда подключены к сети интернет, если находятся в зоне покрытия сетей сотовой связи или Wi-Fi.

Платформа 7с Gen 2 предназначена для создания мобильных ноутбуков начального уровня. Это бюджетные устройства, которые, тем не менее, очень энергоэффективны, могут долго жить от одного заряда. Они могут обеспечивать быстрый интернет, в них также присутствует поддержка AI различных функций с ускорением 5+ TOPS. Несмотря на то, что мобильные компьютеры на базе этой платформы будут существенно дешевле флагманских, пользователям будет комфортно на них работать или использовать их для развлечения.

Когда мы в Qualcomm только начинали движение в сторону мобильных компьютеров, у многих участников рынка было мнение, что Qualcomm будет непросто тягаться с «ветеранами» рынка, такими, как Intel или с другими его заслуженными участниками. Чтобы говорить не на языке эмоций, а на языке цифр, приведу несколько слайдов с результатами известных компьютерных тестов.

На картинке выше – результаты тестов для платформы на базе Snapdragon 7c Gen 2, платформы начального уровня для бюджетных мобильных компьютеров. Они даны в сравнении с результатами для Celeron N4020 и Pentium N5030.

Две нижних диаграммы показывают результаты тестов PCMark 10 Applications и 3Dmark Night Raid – это тесты производительности. Видно, что наша платформа примерно на одном уровне с этими процессорами.

Верхний график – это производительность платформы, нормализованная на Вт потребляемой от батареи мощности. Он показывает отношение производительности к энергоэффективность платформы. И здесь хорошо видно, насколько платформа Snapdragon 7c Gen 2 опережает ближайших к ней конкурентов. (Прим. АБ: это «заслуга» в основном архитектуры ARM, лежащей в основе изделий Qualcomm, которая намного более энергоэффективна, нежели архитектура x86).

Вот еще несколько сравнений с другими популярными платформами. Со стороны Qualcomm в сравнении принимает участие 8cx Gen 2, сравнивать эту платформу уместно с 10 Gen Core i5 и Lakefield Core i5. Даже если говорить о чистой производительности системы, можем видеть выигрыш у той и у другой платформы на 18% и на 51% соответственно. Но если пересчитать в производительность на Вт, то получится выигрыш почти в 40% и почти в 60%, соответственно.

Несколько независимых бенчмарков компании PCMARK. Здесь исследуется реальный пользовательский опыт при работе с приложениями, которые используются чаще всего, то есть с приложениями Microsoft Office. Мы смотрим на соотношение производительности и времени автономной работы.

Проводилось три различных теста. Первый – тест работы с приложениями. Второй – тест просмотра видео в режиме FHD, full HD. Третий – работа в режиме ожидания с включенным дисплеем.

Что получилось?

Как можно видеть из таблицы, при сравнении с платформой на процессоре i5-1035G4 в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на базе NVM, в большинстве тестов выигрывает платформа 8cx GEN 2. Интересно, что в некоторых приложениях, в частности, в работе браузера Edge, разрыв весьма показательный. Общий результат – тоже в пользу платформы Snapdragon, разница – более, чем 10%!

Второй тест – время работы батареи. Здесь сравнивается несколько сценариев. Работа с приложениями Microsoft, просмотр видео, режим ожидания. Опять же наглядно видно, что «конек» платформ Snapdragon это энергоэффективность. Разница – в часах автономной работы! Обратите внимание, насколько велик разрыв во времени просмотра видео – более 7 часов.

Бенчмарк 3Dmark это, по сути, бенчмарк для игровых компьютеров. В Qualcomm не продвигают платформы Snapdragon как игровые платформы, но посмотрите, насколько неплохо наша платформа 8cx GEN 2 проходит эти бенчмарки в сравнении с i5-1035G4! В тесте Cloud Gate GT2, скажем, разница двукратная!

Что важно отметить. Мобильные компьютеры на базе платформ Snapdragon появились давно. К сожалению, по разным причинам, мы долго не видели этих устройств на российском рынке. Мы с удовлетворением отмечаем, что в 2021 году на российском рынке появится сразу несколько мобильных компьютеров на платформах Snapdragon.

В мире мобильные компьютеры на наших платформах выпускаются различными вендорами во всех ценовых диапазонах. Мы работаем со всеми топовыми производителями, которые давно выпускают ноутбуки. Мы рады плотно работать с компанией Microsoft. Устройства Surface Pro X в двух вариантах построены на совместно с Microsoft разработанных процессорах Microsoft SQ1 и SQ2.

Мы рады, что самое топовое устройство – Acer Spin 7 станет первым топовым мобильным компьютером на российском рынке. Мы еще поговорим о нем подробнее. (АБ: Если кратко, ориентировочно устройство поступит в продажу в июле 2021 года, ориентировочная цена – порядка 150 тысяч рублей).

Что еще хотелось бы отметить. В нижней строке таблицы приведены продукты в основном не OEM, а ODM производителей. Они активно общаются, в том числе, и с локальными российскими брендами. Мы надеемся, что уже в 2021 году, а также в 2022 году на российском рынке появятся бюджетные мобильные компьютеры не только от топовых производителей, но и доступные по цене устройства под локальными брендами.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком мобильные компьютеры Qualcomm Snapdragon 5G Сергей Коробов конспекты