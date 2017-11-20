Анонсы: Panasonic P91 оценен в 6490 индийских рупий

MForum.ru
20.11.2017,
Компания Panasonic официально представила смартфон P91, нацеленный в бюджетный ценовой сегмент. Новинка получила текстурированную глянцевую заднюю панель и будет доступна в синем, черном и золотом вариантах
Panasonic P91 оснащен 5-дюймовым IPS-дисплеем с плотностью изображения 260 ppi. Внутри разместились чипсет MediaTek MT6737M, 1 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD до 128 Гб). Разрешение основной камеры 8 Мп, при этом поддерживается автоматическая фокусировка и «профессиональный режим». Фронтальная камера – 5 Мп. Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, 4G с VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth и microUSB. Емкость аккумулятора – 2500 мАч. Программная часть Panasonic P91 основана Android 7.0 Nougat. Приобрести Panasonic P91 можно за 6490 индийских рупий, что по текущему курсу составляет около 6000 рублей.
http://www.mforum.ru/cmsbin/2017/47/113_full500x500_thumb100x100.jpg
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