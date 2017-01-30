Анонсы: AGM A2 – защищенный смартфон с базовыми параметрами

30.01.2017, MForum.ru

Компания AGM продолжает наполнять свою линейку защищенных смартфонов. Очередной новинкой этого производителя стал AGM A2, получивший базовый набор спецификаций и экран диагональю 4 дюйма. Разрешение дисплея составляет 800х480 точек, для его защиты используется Corning Gorilla Glass 3.

«Сердцем» AGM A2 стал чипсет Qualcomm Snapdragon 210 дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб. Разрешение основной камеры – 8 Мп, фронтальной – 2 Мп. Емкость аккумулятора AGM A2 – 2600 мАч, по данным производителя такого аккумулятора достаточно для двух дней активного использования. Из прочего можно отметить два слота для SIM-карт, а также поддержку NFC. Размеры AGM A2 составляют 133.2×73.2×14.5 мм, вес – 225 г. Данные о цене и сроках начала продаж производитель пока не раскрывает.