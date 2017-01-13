Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации

13.01.2017, MForum.ru

Компания AGM собирается выпустить смартфоны X2 и X2 Pro, которые получат не только защиту от внешних условий, но и флагманские характеристики. Анонс новинок ожидается на MWC 2017, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Согласно имеющимся данным, новинки будут построены на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8xx и оснащены 5,5-дюймовым SuperAMOLED дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass 4. AGM X2 получит аккумулятор емкостью 6000 мАч, а X2 Pro оснастят батареей емкостью 10000 мАч. Также эти смартфоны отличаются объемами памяти. AGM X2 будет снабжен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, в то время как AGM X2 Pro получит 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Кроме того, новинки порадуют сдвоенными 16 Мп камерами с сенсорами Sony на задней панели и 13 Мп камеры на передней панели. Класс защиты от внешних условий – IP68. Информация о цене новинок пока отсутствует.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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