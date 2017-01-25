Анонсы: AGM A8 – еще один крепкий смартфон с защитой IP68

25.01.2017, MForum.ru

Компания AGM Group пополнила свое портфолио смартфоном AGM A8. В отличие от представленных ранее AGM X2 / X2 PRO, новинка относится к бюджетному сегменту. Аналогично старшей модели, AGM A8 сохранила крепкий корпус, не боится водных процедур в соответствии с классом IP68 и допускает эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до 80°C.

Внутри AGM A8 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 410, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (до 32 Гб). Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана AGM A8 применяется минеральное стекло Gorilla Glass 3. Фоточасть новинки включает в себя 13 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры. Из прочего можно отметить поддержку NFC и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Вес AGM A8 составляет 247 грамм (размеры 159×83×16 мм). ОС из коробки – Android 7.0. Продажи новинки начнутся после китайского праздника Весны, информация о цене пока не раскрывается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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