Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845

30.08.2018, MForum.ru

Китайский производитель AGM провел пресс-конференцию, на который был представлен смартфон X3. Новинка относится к сегменту защищенных устройств, но при этом обладает топовыми спецификациями, включая флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 845.

Главная изюминка AGM X3 – трехступенчатая конструкция, где металлическая рамка с воздушным зазором защищает телефон при падениях, поглощая энергию удара. Кроме того, относительно AGM X2, толщина корпуса устройства уменьшилась на 25%, а его вес – на 13%. Впрочем, все равно весит AGM X3 весьма внушительно – 216 грамм. В части защиты от внешних воздействий аппарат стоек к водным процедурам, соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G и может нормально работать при температуре до -30°С.

Спецификации AGM X3 включают в себя 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и яркостью 500 нит с защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сдвоенную тыловую камеру (12+24 Мп сенсоры с апертурой f/1.8), 20 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4100 мАч с поддержкой Quick Charge 4.0. В части объема памяти AGM X3 будет выпускаться в трех версиях – 6+64 Гб, 8+64 Гб и 8+128 Гб, цена которых составит 3499, 3999 и 4399 юаней, соответственно. Кроме того, для AGM X3 будет доступна JBL-версия с задней панелью отделанной крокодильей кожей. Цена такого аппарата с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 4999 юаней, а в конфигурации 8+256 Гб – 5599 юаней.