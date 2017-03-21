Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны

MForum.ru
21.03.2017,
Компания Qualcomm анонсировала мобильную платформу Qualcomm 205, нацеленную на сегмент классических телефонов (feature phones). Напомню, в модельном ряду Qualcomm на сегмент бюджетных смартфонов нацелена платформа Snapdragon 210, но она не подходит для классических телефонов, сохраняющих популярность на ряде рынков.
Из ключевых коммуникационных особенностей Qualcomm 205 отметим поддержку двух SIM-карт, LTE Cat 4 (до 150 Мбит/с на прием, до 50 Мбит/с на передачу), VoLTE, VoWiFi (Voice over Wi-Fi), Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1. В части камер речь идет лишь о поддержке 3 Мп модулей, записывающих видео с разрешением до 480p. Технически Qualcomm 205 представляет собой систему-на-чипе оснащенную 2-ядерным 1,1 ГГц процессором. В программной части новая платформа совместима с Linux-подобными ОС, включая Android. Заявленная автономность устройств на ее основе – до 45 дней в режиме ожидания, 20 часов в режиме разговора и 86 часов в режиме прослушивания музыки (емкость аккумулятора не уточняется).
Новинка ориентирована на рынки стран, где классические телефоны занимают значительную долю рынка. Например, подобная ситуация наблюдается в Индии. Не менее актуальны устройства на базе Qualcomm 205 окажутся и в странах, где начаты работы со сворачиванию 2G-сетей (например, в США) для людей предпочитающих классические мобильные устройства. А судя по интересу к представленному на MWC 2017 новому Nokia 3310 их немало. Появление телефонов на базе Qualcomm 205 ожидается во втором квартале текущего года.
© Антон Печеровый,
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