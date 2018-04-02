Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $

MForum.ru

Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $

02.04.2018, MForum.ru

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Компания ZTE начала продажи смартфона ZTE Tempo Go. Напомню, анонс новинки состоялся на MWC 2018, а само устройство относится к начальному ценовому сегменту и работает под управлением Android Oreo Go edition. В США аппарат оценен в $80.

Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $

Основа «железа» ZTE Tempo Go – чипсет Snapdragon 210, а разрешение его 5-дюймового дисплея составляет 480х854 точки. В активе новинки присутствует 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 2200 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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