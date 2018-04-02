Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $

02.04.2018, MForum.ru

Компания ZTE начала продажи смартфона ZTE Tempo Go. Напомню, анонс новинки состоялся на MWC 2018, а само устройство относится к начальному ценовому сегменту и работает под управлением Android Oreo Go edition. В США аппарат оценен в $80.

Основа «железа» ZTE Tempo Go – чипсет Snapdragon 210, а разрешение его 5-дюймового дисплея составляет 480х854 точки. В активе новинки присутствует 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 2200 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

[Новости компаний] Мнения: Рынок 5G-смартфонов: всё будет, но не сразу / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

[Новости компаний] MWC2018: Подводя итоги / MForum.ru

[Новости компаний] MWC2018: Что интересного говорилось на Mobile World Congress. Часть 1 / MForum.ru