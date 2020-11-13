Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально

MForum.ru
13.11.2020,
Компания HMD Global официально анонсировала очередные римейки популярных моделей прошлых лет. Новинки работают под управлением KaiOS, поддерживают сети 4G, Wi-Fi, Bluetooth (подключение гарнитур, передача файлов), а также приложения WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Карты и Google Ассистент.
Спецификации Nokia 6300 4G включают в себя чипсет 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA, чипсет Snapdragon 210, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти, тыловую камеру разрешением 0,3 Мп, FM-радио и АКБ емкостью 1500 мАч. Размеры – 131,4 x 53,0 x 13,7 мм, вес - 105 г. Купить Nokia 6300 4G можно будет в черном, белом и зеленом цветах по цене 4 990 рублей.
Nokia 8000 построен на той же аппаратной платформе, но оснащен 2,8-дюймовым дисплеем (разрешение QVGA) и тыловой камерой разрешением 2 Мп. Материал корпуса – «стеклообразный поликомпозит». Размеры Nokia 8000 составляют 132,2 x 56,5 x 12,34 мм при весе 110,2 г. Российская цена новинки – 7490 рублей, доступные цвета – черный, белый, синий и золотистый.
© Антон Печеровый,
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