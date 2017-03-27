Анонсы: Alcatel A30 – LTE-смартфон с Android Nougat за $99

MForum.ru
27.03.2017,
В интернет-магазине Amazon начался прием предварительных заказов на смартфон Alcatel A30, релиз которого ожидается 19 апреля. Особенностью устройства является умеренная цена ($99 за стандартную версию, $59 за устройство показывающее рекламу) сочетающаяся с Android 7.0 Nougat.
Спецификации Alcatel A30 включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 210 (4 ядра, 1,1 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, поддержку LTE-сетей 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. Отдельно можно упомянуть стереодинамики на передней панели. С учетом цены Alcatel A30 выглядит достаточно привлекательно. Интересно, появился ли Alcatel A30 в России?
© Антон Печеровый,
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