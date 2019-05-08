Это интересно: Опубликованы данные о распространении версий ОС Android

08.05.2019, MForum.ru

Некоторое время назад Google перестал раскрывать данные о доле рынка, принадлежащей той или иной версии ОС Android. Однако на Google I/O эта информация стала публичной.

Спустя 9 месяцев после релиза на долю последней версии Android (9.0 Pie) приходится 10,4% рынка. И этот результат почти в два раза превосходит показатели Android 8.0 Oreo, который за аналогичный период после релиза смог охватить лишь 5,7%. Безусловно, серьезный вклад в такие результаты внесли выход ярких новинок с Android 9.0 Pie «из коробки» и выпуск апдейтов для актуальных флагманов и середнячкой ряда производителей. Кстати, доля достаточно старого Android 5.0 Lillipop пока почти на четверть выше – 14,5%. Что касается остальных данных – Android Oreo (8.0, 8.1) удерживает 28,3% рынка, а Nougat – 19,2%. Замыкает тройку лидеров Android 6.0 Marshmallow c долей 16,9%.