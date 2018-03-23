Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч

MForum.ru
23.03.2018,
В Китае состоялся анонс смартфона Nubia V18. Напомню, Nubia является суббрендом китайской компании ZTE. Новинка получила металлический корпус с вырезами для антенн и 6,01-дюймовый дисплей разрешением 1080х2160 точек (18:9).
Аппаратная основа Nubia V18 – чипсет Snapdragon 625 (8x A53 CPU, Adreno 506 GPU) дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти. Основная камера ZTE Nubia V18 представлена 13 Мп сенсором с объективом апертурой f/2.2 и светодиодной вспышкой. Причем дизайн модуля фотокамеры стилизован под сдвоенный модуль. Фронтальная камера – 8 Мп сенсор с апертурой f/2.0.
Также Nubia V18 поддерживает 2 SIM-карты и снабжен сканером отпечатка пальца на задней панели. Емкость аккумулятора емкостью 4000 мАч. Программная составляющая включает в себя Android Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1. Продажи Nubia V18 начнутся 28 марта, цена новинки составит 1299 юаней ($205).
© Антон Печеровый,
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