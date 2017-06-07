Мобильные платежи: В iOS-приложении Яндекс.Денег появились переводы друзьям Вконтакте

MForum.ru
07.06.2017,
Интернет, 7 июня 2017 года. Пользователи приложения Яндекс.Денег для iPhone и iPad теперь могут переводить средства друзьям ВКонтакте, у которых в профиле показывается номер телефона. Отправить перевод можно из электронного кошелька, а получить — на кошелёк или банковскую карту. Когда сумма дойдёт, Яндекс.Деньги пришлют получателю сообщение в соцсети, а также смс или электронное письмо.
Новая возможность доступна пользователям, которые прошли упрощённую или полную идентификацию в Яндекс.Деньгах. Из именного кошелька можно отправить на другой кошелёк до 60 000 рублей за раз, а из идентифицированного — до 400 000 рублей. При переводе на карту разовый лимит для именного счёта составляет 15 000 рублей, а для идентифицированного — 75 000 рублей.
Приложение Яндекс.Денег для iOS-устройств позволяет отправлять переводы и другими способами — например, по номеру электронного кошелька, банковской карты, телефона или через Western Union. За четыре первых месяца 2017 года количество пользователей приложения выросло почти на 20%. Число платежей и переводов увеличилось на 25%. В среднем за раз на перевод пользователи этой платформы тратят 3 216 рублей.
Отправить деньги другу ВКонтакте можно также в приложении Яндекс.Денег для Windows 10 — эта возможность появилась в конце прошлого года. Функция переводов пользователям соцсети реализована с помощью открытого API ВКонтакте.
Яндекс.Деньги — самый популярный электронный кошелёк в рунете, по данным исследований Markswebb Rank & Report на 2016 год и Mediascope на 2017. Пользователи Яндекс.Денег могут платить по счетам и квитанциям на сайте, а также в мобильном приложении сервиса для Android, iOS, watchOS, Windows — Phone, 10 и 10 Mobile. К кошельку можно привязать несколько банковских карт и выпустить виртуальную или пластиковую MasterCard Яндекс.Денег. Эти карты позволяют оплачивать покупки бесконтактно через Apple Pay или Samsung Pay.
К началу 2017 года в Яндекс.Деньгах было зарегистрировано около 30 млн пользователей, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых кошельков. К весне 2017 года пользователи выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.
Сервис предлагает также большой выбор инструментов для приёма платежей через интернет и универсальное платёжное решение для бизнеса — Яндекс.Кассу.
© , пресс-релиз Яндекс.Деньги,
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