Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте

13.12.2016, MForum.ru

В мае текущего года появились сообщения о том, что компания Samsung работает над платежной системой Samsung Pay Mini, которая будет предоставлять функционал Samsung Pay на устройствах не входящих в семейство Galaxy.

Впрочем, о полноценном выходе Samsung Pay на устройства других производителей речи не идет. Функционал Samsung Pay Mini ограничен онлайн-платежами. В магазинах «платить смартфоном» не входящим в семейство Galaxy не получится. В качестве возможных сроков запуска Samsung Pay Mini источники указывают январь будущего года. Причем на устройствах с iOS Samsung Pay Mini не появится – Apple отклонила соответствующее приложение. Повторную заявку Samsung подавать пока не планирует, а сосредоточится на Android-устройствах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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