Патентные споры: Не пора ли проводить реформу?

21.10.2021, MForum.ru

Арбитражный суд Москвы запретил продажи и хранение на территории России 61 модели смартфонов Samsung с поддержкой Samsung Pay по иску швейцарской компании Sqwin SA, которая запатентовала изобретение "Система электронных платежей". Речь идет вот об этом патенте.

Очевидно, что с подобными запретами могут столкнуться и другие вендоры, смартфоны которых поддерживают Google Pay и Samsung Pay.

Яркий случай, который наглядно демонстрирует порочность современной патентной системы, необходимость ее отмены и полного пересмотра в сторону быстрого перемещения изобретений в публичный домен. А пока это не будет сделано, патентные тролли будут и далее требовать отступные с производителей и мешать людям пользоваться благами цивилизации.

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