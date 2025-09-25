Международный роуминг: Безвизовый въезд в Китай в МегаФон поддержат бесплатным пакетом интернета на 12 часов

MForum.ru
25.09.2025,
МегаФон вводит бесплатную опцию - приветственный пакет в размере 1 ГБ с момента первого "выхода в интернет" в Китае. Признаться, не очень понимаю, что такое "выход в интернет", на современном смартфоне обычно стоит несколько десятков различных приложений, которые только и делают, что периодически "заглядывают" в интернет, независимо от того, чем занят пользователь.
Дополнительная активация не требуется - опция доступна абонентам по умолчанию.
Как приветственный пакет, так и услуга роуминга от МегаФона позволят абонентам пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР — к примеру, популярными у россиян мессенджерами, видеосервисами, облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны. Предложение будет действовать до конца осени 2025 года для всех абонентов-физических лиц.
Путешествия в Китай стали популярнее среди россиян: в этом году в Поднебесную съездили на 30% больше туристов, чем в 2024-м. Кроме того, в первую неделю после отмены визового режима турпоток вырос уже более чем на 5% в сравнении с неделей ранее.
«Ожидаемо, что популярность страны среди наших соотечественников заметно растёт, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», — комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
С 15 сентября 2025 года граждане РФ могут посещать Китай без визы. Находиться в стране без визы можно 30 дней, тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: международный роуминг Китай
--
Публикации по теме:
20.05. [Новости компаний] Роуминг: Билайн включил VoLTE-роуминг / MForum.ru
08.04. [Новости компаний] Роуминг: Билайн сообщает о расширении географии международного роуминга / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] Регулирование. Международный роуминг: Грядет отмена роуминга с ЕАЭС к 2025 году? / MForum.ru
29.08. [Новости компаний] LTE: GSA обновляет данные об экосистеме терминалов LTE / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Тарифы: Билайн предлагает пакеты для международного роуминга / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru