Международный роуминг: Безвизовый въезд в Китай в МегаФон поддержат бесплатным пакетом интернета на 12 часов

25.09.2025, MForum.ru

МегаФон вводит бесплатную опцию - приветственный пакет в размере 1 ГБ с момента первого "выхода в интернет" в Китае. Признаться, не очень понимаю, что такое "выход в интернет", на современном смартфоне обычно стоит несколько десятков различных приложений, которые только и делают, что периодически "заглядывают" в интернет, независимо от того, чем занят пользователь.

Дополнительная активация не требуется - опция доступна абонентам по умолчанию.

Как приветственный пакет, так и услуга роуминга от МегаФона позволят абонентам пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР — к примеру, популярными у россиян мессенджерами, видеосервисами, облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны. Предложение будет действовать до конца осени 2025 года для всех абонентов-физических лиц.

Путешествия в Китай стали популярнее среди россиян: в этом году в Поднебесную съездили на 30% больше туристов, чем в 2024-м. Кроме того, в первую неделю после отмены визового режима турпоток вырос уже более чем на 5% в сравнении с неделей ранее.

«Ожидаемо, что популярность страны среди наших соотечественников заметно растёт, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», — комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

С 15 сентября 2025 года граждане РФ могут посещать Китай без визы. Находиться в стране без визы можно 30 дней, тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: международный роуминг Китай

--