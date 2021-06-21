5G: Nokia и DISH развернут 5G SA с ядром в публичном облаке

21.06.2021, MForum.ru

Если авторы совместного пресс-релиза не заблуждаются, то это первый в мире случай, когда ядро автономной сети 5G будет развернуто в публично доступном облаке AWS (Amazon Web Services). Это будет сеть, созданная на подходах Open RAN, которую, как ожидается, будут отличать возможность масштабирования высокого уровня, производительность и безопасность.

Nokia обеспечит развертывания ядра сети 5G SA в облаке AWS, что позволит добиться высокого уровня автоматизации, что необходимо для того, чтобы DISH могла поддерживать все современные пользовательские сценарии для B2B / B2C клиентов, включая оказание услуг на территории заказчиков. Такой подход позволит участникам проекта обеспечить надежность, гибкость и эффективность, требующиеся для создания инновационных новых услуг для клиентов, включая поддержку таких критических возможностей, как сегментирование (слайсинг) сети.

Nokia выступит поставщиком ядра обработки голоса, облачного ядра, решения для управления данными, а также решения NetGuard для обеспечения безопасности, а также профессиональных услуг для обеспечения безопасности решений DISH. Это создаст надежный фундамент для предоставления услуг с заданным уровнем SLA, соответствующим архитектуре компании DISH, основанной на подходе "с ориентацией на оказание услуг".

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