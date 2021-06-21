5G: Nokia и DISH развернут 5G SA с ядром в публичном облаке

MForum.ru
21.06.2021,
Если авторы совместного пресс-релиза не заблуждаются, то это первый в мире случай, когда ядро автономной сети 5G будет развернуто в публично доступном облаке AWS (Amazon Web Services). Это будет сеть, созданная на подходах Open RAN, которую, как ожидается, будут отличать возможность масштабирования высокого уровня, производительность и безопасность.
Nokia обеспечит развертывания ядра сети 5G SA в облаке AWS, что позволит добиться высокого уровня автоматизации, что необходимо для того, чтобы DISH могла поддерживать все современные пользовательские сценарии для B2B / B2C клиентов, включая оказание услуг на территории заказчиков. Такой подход позволит участникам проекта обеспечить надежность, гибкость и эффективность, требующиеся для создания инновационных новых услуг для клиентов, включая поддержку таких критических возможностей, как сегментирование (слайсинг) сети.
Nokia выступит поставщиком ядра обработки голоса, облачного ядра, решения для управления данными, а также решения NetGuard для обеспечения безопасности, а также профессиональных услуг для обеспечения безопасности решений DISH. Это создаст надежный фундамент для предоставления услуг с заданным уровнем SLA, соответствующим архитектуре компании DISH, основанной на подходе "с ориентацией на оказание услуг".
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком пятое поколение Nokia DISH США 5G SA AWS Amazon Web Services
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] 5G: МТС и Ericsson показали скорость 3.5 Гбит/c на сети 5G в Иннополисе / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] 5G: Аналитики Analysys Mason утверждают, что сети 5G mmWave в Европе принесут немалую экономическую выгоду / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Пятое поколение: Ростелеком создаст в Москве индустриальные 5G полигоны / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Пятое поколение: МегаФон, ВымпелКом и Ростелеком объединят усилия для расчистки радиочастот под 5G / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu
16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru