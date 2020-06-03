5G: Telefonica Deutschland выбрала Ericsson поставщиком решения ядра сети 5G

MForum.ru
03.06.2020,
Telefonica Deutschland заявила о выборе Ericsson поставщиком ядра сети 5G. Такой выбор в компании объясняют соображениями безопасности, желанием построить защищенную сеть 5G.
Ранее Telefonica Deutschland выбрала Nokia и Huawei поставщиками решений радиоподсистемы 5G. Так что теперь у компании собрался полный зоопарк.
Telefonica планирует развернуть полностью независимую сеть 5G SA, полностью совместимую с облаком к 2021 году. Это позволит предложить клиентам сетевой слайсинг и краевые вычисления.
У Telefonica Germany передачу данных обеспечивает более 26 тысяч базовых станций, услугами сети пользуется 42 млн пользователей.
Оператор рассказывает, что элементы ядра сети интенсивно тестируются перед тем, как их начинают использовать на сети. Кроме того, производители сетевого решения должны провести сертификацию безопасности отдельных элементов оборудования.
Источник: telecompaper.com
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теги: 5G пятое поколение Малайзия частоты тендеры зарубеж
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