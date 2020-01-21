SK Telecom провела сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA

MForum.ru

SK Telecom провела сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA

21.01.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Южнокорейский оператор SK Telecom в 2019 году запустил массированное покрытие 5G NSA в стране. Компания планирует переход к 5G SA уже в 2020 году. На днях оператор провел успешный сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA , построенной на базе коммерчески доступных решений Ericsson и Samsung.

Опора на единственного поставщика постепенно выходит из моды в мире телекома. К традиционной осторожности в связи с рисками опоры на единственного поставщика сейчас усугубляется геополитической неопределенностью, которая заставляет выбирать поставщиков с учетом этого.

Успешный эксперимент закладывает основу для запуска в ближайшей перспективе сети SA 5G SK Telecom в Южной Корее, что обещает оператору возможность дифференциации, если конкуренты своевременно не смогут ответить аналогичными запусками своих сетей SA 5G.

Компании не раскрывают технических подробностей, но известно, что использовались уже развернутые базовые станции 5G NR.

Внедрение 5G SA, напомню, дает возможность предоставления клиентам таких услуг как слайсинг и краевые вычисления.

Источник: telecoms.com

Больше информации о 5G в разных странах

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: телеком 5G пятое поколение SA stand alone Южная Корея

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:43 ABloud Тема: Кейсы 5G (13.11.2019)
ABB и Ericsson покажут в Давосе возможности 5G ABB, известный производитель промышленных роботов, и Ericsson разработали технологию подключения машин к сети 5G. В рамках WEF2020 в Давосе, ...
Вчера 13:05 Rihanna11 Тема: Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально (07.01.2020)
Ох, и красавчик! Хочу!))
20.01.2020 21:21 ABloud Тема: Камчатский край (04.12.2007)
МегаФон запустил LTE в поселке Атласово на Камчатке. Средняя скорость - до 30 Мбит/с. «Сегодня надежная и качественная связь от МегаФона доступна более чем для 90% жителей Камчатского края, - ...
18.01.2020 19:38 ABloud Тема: Участники рынка микроэлектроники России (21.02.2018)
Союзное государство и разработки в области микроэлектроники Институт физики им. Б.И.Степанова принимал участие в программе "Луч" Союзного государства: «Разработка критических стандартных технологий ...
18.01.2020 19:22 ABloud Тема: Встречи, посвященные тематике микроэлектроники (04.03.2018)
От лампы до ПЛИС. Развитие программируемой электроники Ролик в ВКонтакте, запись вебинара доцента кафедры интегральной электроники и микросистем МИЭТ Евгения Пьянкова. 00' Начинается с краткого ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.01. [ПО] Анонсы: Объявлен полный список смартфонов, которые получат EMUI 10 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: