SK Telecom провела сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA

21.01.2020, MForum.ru

Южнокорейский оператор SK Telecom в 2019 году запустил массированное покрытие 5G NSA в стране. Компания планирует переход к 5G SA уже в 2020 году. На днях оператор провел успешный сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA , построенной на базе коммерчески доступных решений Ericsson и Samsung.

Опора на единственного поставщика постепенно выходит из моды в мире телекома. К традиционной осторожности в связи с рисками опоры на единственного поставщика сейчас усугубляется геополитической неопределенностью, которая заставляет выбирать поставщиков с учетом этого.

Успешный эксперимент закладывает основу для запуска в ближайшей перспективе сети SA 5G SK Telecom в Южной Корее, что обещает оператору возможность дифференциации, если конкуренты своевременно не смогут ответить аналогичными запусками своих сетей SA 5G.

Компании не раскрывают технических подробностей, но известно, что использовались уже развернутые базовые станции 5G NR.

Внедрение 5G SA, напомню, дает возможность предоставления клиентам таких услуг как слайсинг и краевые вычисления.

Источник: telecoms.com

Больше информации о 5G в разных странах

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теги: телеком 5G пятое поколение SA stand alone Южная Корея