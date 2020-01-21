SK Telecom провела сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA

MForum.ru
21.01.2020,
Южнокорейский оператор SK Telecom в 2019 году запустил массированное покрытие 5G NSA в стране. Компания планирует переход к 5G SA уже в 2020 году. На днях оператор провел успешный сеанс передачи данных в мультивендорной сети 5G SA , построенной на базе коммерчески доступных решений Ericsson и Samsung.
Опора на единственного поставщика постепенно выходит из моды в мире телекома. К традиционной осторожности в связи с рисками опоры на единственного поставщика сейчас усугубляется геополитической неопределенностью, которая заставляет выбирать поставщиков с учетом этого.
Успешный эксперимент закладывает основу для запуска в ближайшей перспективе сети SA 5G SK Telecom в Южной Корее, что обещает оператору возможность дифференциации, если конкуренты своевременно не смогут ответить аналогичными запусками своих сетей SA 5G.
Компании не раскрывают технических подробностей, но известно, что использовались уже развернутые базовые станции 5G NR.
Внедрение 5G SA, напомню, дает возможность предоставления клиентам таких услуг как слайсинг и краевые вычисления.
Источник: telecoms.com
Больше информации о 5G в разных странах
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: телеком 5G пятое поколение SA stand alone Южная Корея
Публикации по теме:
21.01. [ПО] Анонсы: Объявлен полный список смартфонов, которые получат EMUI 10 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru