5G: Vodafone нарезал сеть 5G в Нидерландах

MForum.ru
14.09.2022,
Vodafone Netherlands стал первым телеком-оператором в стране, который запустил сегментацию, предлагая бизнес-клиентам доступ к возможностям сети для критически важных бизнес приложений.
В заявлении компании поясняется, что с этого месяца компании и бизнесы могут зарезервировать часть общедоступной мобильной сети под свои задачи.
Оператор обещает, что сеть всегда будет обеспечивать достаточную пропускную способность, даже если речь пойдет о перегрузке.
Резервируя "фрагмент" пропускной способности сети, клиенты смогут гарантировать стабильную работу своих бизнес-приложений. Ожидается, что сегментация сети подтолкнет операторов к развитию их бизнес-моделей, а также даст им возможности новых источников доходов.
Vodafone Netherlands - не первый европейский оператор, предлагающий услуги сегментации своим клиентам. В частности, аналогичные услуги доступы абонентам Telia 5G в Норвегии (здесь развернута частная сеть 5G для военных), а также в Австрии, абонентам А1 (пока что в тестовом режиме).
Источник: mobileworldlive.com
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теги: телеком 5G пятое поколение слайсинг
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