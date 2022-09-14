5G: Vodafone нарезал сеть 5G в Нидерландах

14.09.2022, MForum.ru

Vodafone Netherlands стал первым телеком-оператором в стране, который запустил сегментацию, предлагая бизнес-клиентам доступ к возможностям сети для критически важных бизнес приложений.

В заявлении компании поясняется, что с этого месяца компании и бизнесы могут зарезервировать часть общедоступной мобильной сети под свои задачи.

Оператор обещает, что сеть всегда будет обеспечивать достаточную пропускную способность, даже если речь пойдет о перегрузке.

Резервируя "фрагмент" пропускной способности сети, клиенты смогут гарантировать стабильную работу своих бизнес-приложений. Ожидается, что сегментация сети подтолкнет операторов к развитию их бизнес-моделей, а также даст им возможности новых источников доходов.

Vodafone Netherlands - не первый европейский оператор, предлагающий услуги сегментации своим клиентам. В частности, аналогичные услуги доступы абонентам Telia 5G в Норвегии (здесь развернута частная сеть 5G для военных), а также в Австрии, абонентам А1 (пока что в тестовом режиме).

Источник: mobileworldlive.com

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком 5G пятое поколение слайсинг