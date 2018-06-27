Пресс-релизы: China Telecom, Chinas State Grid и Huawei выиграли конкурс Blooming Cup 5G Application Collection Competition

MForum.ru
27.06.2018,
Шэньчжэнь, Китай – 27 июня 2018: China Telecom, China’s State Grid и Huawei получили первую премию конкурса Blooming Cup 5G Application Collection Competition, который проводился в ходе саммита по Программе тестирования базовых сетей для развития Международной мобильной телекоммуникационной системы до 2020 года (IMT-2020 (5G)) в Шэньчжэне. На саммите были продемонстрированы последние достижения и результаты исследований в области технологии 5G.
Конкурс "Blooming Cup" 5G Application Collection Competition спонсируется Министерством промышленности и информатизации КНР и проводится Китайским институтом информации и связи, а также Группой по продвижению программы IMT-2020 (5G). Конкурс включает три сценария использования технологии 5G – это технология улучшенного мобильного широкополосного доступа (eMBB), низкая задержка с повышенной надежностью и массовые подключения с низким энергопотреблением.
Первый приз Blooming Cup в этом году присужден заявке «5G Slicing–based Smart Grid Application» («Интеллектуальная сеть на базе 5G-слайсинга»), которую совместно подали Пекинский исследовательский институт China Telecom Co., Ltd.; Центр технологических инноваций China Telecom Corporation; государственная компания State Grid Jiangsu Power Co., Ltd.; энергосбытовой филиал государственной компании State Grid Jiangsu Power Co.,
Ltd. в Нанкине; исследовательский институт Global Energy Internet Research Institute Co., Ltd.; Beijing Future Science City Development Group Co., Ltd; и компания Huawei.
Решение, удостоенное престижной награды, анализирует сервисный функционал и технические спецификации интеллектуальных сетей в различных сценариях использования технологии 5G. Используя дифференцированные возможности сетевых сегментов в базовых сетях 5G, решение позволяет создавать эксклюзивные сети для определенных сценариев, таких как автоматизация системы электроснабжения, прецизионное управление нагрузкой, сбор данных по энергопотреблению и распределенное производство энергии.
«Сетевой 5G-слайсинг позволяет энергетическим компаниям визуально контролировать и управлять ресурсами на каждом этапе процесса, что способствует совершенствованию интеллектуальных сетей. China Telecom, China's State Grid и Huawei стремятся использовать сетевой 5G-слайсинг для создания лучшей в мире экологичной интеллектуальной сети, характеризующейся низким уровне выбросов CO2, высокой производительностью, удобством и надежностью», – говорит Ян Сяохуа (Yang Xiaohua), генеральный директор направления 5G Core Network Industry Development компании Huawei.
China Telecom, China's State Grid и Huawei – основные участники исследований по международным стандартам технологии 5G и энергоснабжения. В январе 2018 года они совместно выпустили отчет «5G Network Slicing Enabling Smart Grid» («Сетевой 5G-слайсинг способствует развитию интеллектуальных сетей»).
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
+ +
Публикации по теме:
29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров / MForum.ru
29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Трафик болельщиков из Аргентины и Перу вырос в сети Tele2 в 100 раз / MForum.ru
29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Компания «Мобайл Парк» размещает информационные системы в облаке M1Cloud / MForum.ru
29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru
29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Bluboo S3 – АКБ 8500 мАч и виртуальные SIM-карты / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi снизила цены на смартфоны / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60 / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay / MForum.ru
18.06. [Новинки] Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru