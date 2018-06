Пресс-релизы: China Telecom, Chinas State Grid и Huawei выиграли конкурс Blooming Cup 5G Application Collection Competition

27.06.2018, MForum.ru

Шэньчжэнь, Китай – 27 июня 2018: China Telecom, China’s State Grid и Huawei получили первую премию конкурса Blooming Cup 5G Application Collection Competition, который проводился в ходе саммита по Программе тестирования базовых сетей для развития Международной мобильной телекоммуникационной системы до 2020 года (IMT-2020 (5G)) в Шэньчжэне. На саммите были продемонстрированы последние достижения и результаты исследований в области технологии 5G.

Конкурс "Blooming Cup" 5G Application Collection Competition спонсируется Министерством промышленности и информатизации КНР и проводится Китайским институтом информации и связи, а также Группой по продвижению программы IMT-2020 (5G). Конкурс включает три сценария использования технологии 5G – это технология улучшенного мобильного широкополосного доступа (eMBB), низкая задержка с повышенной надежностью и массовые подключения с низким энергопотреблением.

Первый приз Blooming Cup в этом году присужден заявке «5G Slicing–based Smart Grid Application» («Интеллектуальная сеть на базе 5G-слайсинга»), которую совместно подали Пекинский исследовательский институт China Telecom Co., Ltd.; Центр технологических инноваций China Telecom Corporation; государственная компания State Grid Jiangsu Power Co., Ltd.; энергосбытовой филиал государственной компании State Grid Jiangsu Power Co.,

Ltd. в Нанкине; исследовательский институт Global Energy Internet Research Institute Co., Ltd.; Beijing Future Science City Development Group Co., Ltd; и компания Huawei.

Решение, удостоенное престижной награды, анализирует сервисный функционал и технические спецификации интеллектуальных сетей в различных сценариях использования технологии 5G. Используя дифференцированные возможности сетевых сегментов в базовых сетях 5G, решение позволяет создавать эксклюзивные сети для определенных сценариев, таких как автоматизация системы электроснабжения, прецизионное управление нагрузкой, сбор данных по энергопотреблению и распределенное производство энергии.

«Сетевой 5G-слайсинг позволяет энергетическим компаниям визуально контролировать и управлять ресурсами на каждом этапе процесса, что способствует совершенствованию интеллектуальных сетей. China Telecom, China's State Grid и Huawei стремятся использовать сетевой 5G-слайсинг для создания лучшей в мире экологичной интеллектуальной сети, характеризующейся низким уровне выбросов CO2, высокой производительностью, удобством и надежностью», – говорит Ян Сяохуа (Yang Xiaohua), генеральный директор направления 5G Core Network Industry Development компании Huawei.

China Telecom, China's State Grid и Huawei – основные участники исследований по международным стандартам технологии 5G и энергоснабжения. В январе 2018 года они совместно выпустили отчет «5G Network Slicing Enabling Smart Grid» («Сетевой 5G-слайсинг способствует развитию интеллектуальных сетей»).

