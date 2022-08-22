5G: Австралийский оператор Optus запустил сеть 5G SA

22.08.2022, MForum.ru

Запуску предшествовали тесты 5G SA примерно в течение года. Новая сеть позволяет использовать такие опции, как: слайсинг, облачную оркестровку, краевые вычисления и самовосстановление сети. Об этом сообщает rcrwireless.com

Сеть 5G SA не использует ресурсы сети 4G/LTE или других сетей предыдущих поколений. У нее собственное ядро 5G.

Пользование новой сетью доступно не всем пользователям. Пока что для этого необходимо быть владельцем Samsung S22 или Oppo X3. Как ожидается, спектр подходящих для 5G SA моделей смартфонов вырастет в ближайшие несколько месяцев.

В июле 2022 года Optus испытала возможности агрегации 4 полос частот в сети 5G SA. В тестах были задействованы решение Nokia 5G AirScale и модем MediaTek Rel.16 M80 встроенный в смартфон. В тесте 4CC агрегировали полосу частот в диапазоне ниже 1 ГГц, а также полосы в диапазонах 2100 МГц FDD, 2300 МГц TDD и 3500 МГц TDD.

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теги: телеком технологии 5G SA Optus